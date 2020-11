Covid-19 : un déconfinement par étapes

Les commerces et les services à domicile pourront reprendre, mais dans le cadre d’un protocole strict, jusqu’à 21h au plus tard.



Les déplacements seront permis dans un rayon de 20km pour 3 heures mais l'attestation de sortie sera toujours obligatoire au moins jusqu'au 15 décembre.



Les cérémonies religieuses sont de nouveau autorisées dans une limite de 30 personnes.



Les bars et les restaurants restent fermés.



Le confinement sera remplacé par un couvre-feu national qui ira de 21h à 7h avec deux exceptions prévues pour les soirées des 24 et 31 décembre.



Si les chiffres le permettront les cinémas, théâtres et musées pourront reprendre leurs activités mais toujours dans le cadre d’un protocole sanitaire stricte.



En revanche, même si des discussions sont toujours en cours, les stations de ski resteront fermées pour les vacances de Noël.



Les activités extra scolaires en plein air seront de nouveau autorisées.

Un mois après la mise en œuvre du reconfinement pour faire face à la deuxième vague de Covid-19,Le confinement pourra être levé le 15 décembre si l’épidémie continue de reculer et si les nouvelles contaminations quotidiennes demeurent autour des 5000 et le nombre de personnes en réanimation entre 2500 et 3000 :Si le nombre de contaminations passe en dessous des 5000 cas par jour, alors une nouvelle étape pourra être envisagée:

Les restaurants ainsi que les salles de sport pourront rouvrir.



Le couvre-feu sera levé.



Les lycées pourront être pleinement rouverts (il n’y aura plus de demi-groupes à distance) et 15 jours plus tard, ce sera au tour des universités de refonctionner en présentiel.

Le point sera fait tous les 15 jours pour suivre la situation sanitaire et envisager de nouvelles étapes.