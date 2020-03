VIDEO - Coronavirus. Les Corses chantent le Diu à leurs fenêtres

MV le Mercredi 18 Mars 2020 à 17:19

Inspirée par les voisins italiens, une initiative prend de l’ampleur en Corse : chanter simultanément pour vaincre la peur, chasser la tristesse, se réunir autour des traditions communes, maintenant que nous sommes tous éloignés. A Ajaccio nombreux ont été ceux qui hier soir se sont réuni en chantant l'hymne corse, le Diu vi salvi Regina. Une prière d'espoir et un geste de solidarité des insulaires vers le personnel soignant qui combat en premiere ligne contre le coronavirus. Et ce mercredi soir les Corses se réuniront, encore, sur leurs balcons pour applaudir le personnel hospitalier et nos pompiers.

