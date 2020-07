Covid-19 : une campagne de dépistage massif sur le port de Bastia

Ces tests, qui peuvent être réalisés en deux minutes par une simple goutte de sang prélevée au bout du doigt, entrent dans un programme de recherche en situation d’urgence porté par l’Université de Corse, nous explique Vincent Castola, doyen de la Faculté des Sciences et Techniques de l'Université de Corse.

"​L'objectif de cette campagne - précise le professeur - est de mener une étude épidémiologique opérationnelle et ciblée afin de déterminer l'incidence de l'infection au sein des personnels portuaires de Bastia qui sont à forte exposition au Covid-19."

Ces tests, qui bénéficient de l’homologation Européenne, ont donc pour vocation de réaliser un criblage rapide des populations ciblées à la fois pour évaluer le statut de la réponse immunitaire à l’échelle des populations cibles à forte exposition au Covid-19 et pour protéger les personnes positives par une prise en charge rapide.

Seulement le 3,2% des 300 personnes travaillant sur le port de commerce de Bastia qui ont été testés au Covid 19, depuis mardi seulement le 3,2% a développé des anticorps, autrement dit, est rentré en contact avec le virus dans les deux derniers mois. Le test sérologique en effet, n’indique pas si l’on est malade, mais si l’on a développé des anticorps. Il s’adresse donc aux personnes qui craignent d’avoir attrapé le Covid-19 par le passé.



Contrairement au test PCR par prélèvement nasal (qui détermine la présence du virus dans l’organisme et qui indique si la personne est malade ou pas), le test par prélèvement sanguin révèle la présence d’anticorps produits par l’organisme contre le Covid-19. Il renseigne donc sur le fait d’avoir été en contact ou non avec le virus.



Se faire tester au Covid-19 rapidement et sans ordonnance est possible aussi pur le reste de la population. Depuis le samedi 11 juillet 2020, les pharmacies sont autorisées à réaliser des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) .