Reconfinement : les Bastiais n’apprécient pas vraiment

Fabian (46 ans) : Je pense que ce reconfinement n'est pas assez ciblé. Je pense qu'il aurait fallu viser les plus de 65 ans et les personnes à risque, ceux qui ont des problèmes de santé. Au niveau des socio-professionnels il aurait fallu chercher plus loin, prendre des mesures plus adaptées et plus strictes. On aurait pu limiter à deux personnes dans les magasins au lieu de les fermer.