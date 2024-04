L’AC Ajaccio veut se racheter face à Quevilly-Rouen

La défaite concédée mardi soir à Valenciennes n’a pas été du goût du staff ajaccien, surtout dans la manière, avec un manque d’envie qui a surpris Olivier Pantaloni, l’entraîneur rouge et blanc. Celui-ci a toujours du mal à expliquer le comportement de son équipe loin de ses bases : « Après une prestation comme celle que nous avons livrée à Valenciennes, nous avons un devoir de rachat. Moi, ce qui surprend le plus, c’est toujours ce paradoxe, sur l’ensemble de la saison, du visage de l’équipe à domicile et celui affiché à l’extérieur. Nous sommes capables de battre Saint-Etienne, le 2e qui restait sur 8 matchs sans défaite, ou encore Caen, le 6e du championnat, avec des matchs très aboutis, et ensuite face au dernier, qui est condamné, nous affichons le visage d’une équipe très moyenne ».

Avec 45 points et une solide treizième place, l’AC Ajaccio compte neuf points d’avance sur Troyes, le premier relégable, à quatre journées de la fin. Une avance confortable à condition d’offrir un meilleur visage ce samedi face à Quevilly-Rouen : « Je pense qu’aujourd’hui, il ne faut pas se mettre de la pression, mais il faut aborder les matchs, comme quand il y avait de l’incertitude et notamment les deux derniers matchs à domicile, en montrant de la détermination, une volonté d’aller de l’avant et de gagner des duels, de poser des problèmes à l’adversaire et de l’empêcher de jouer. C’est comme cela que je pense, qu’il faut qu’on joue nos derniers matchs ».

« Montrer de la fierté et afficher un autre visage face à Quevilly »



D’autant que face à l’équipe ajaccienne, va se présenter Quevilly-Rouen, 19e et avant-dernier du championnat de Ligue 2 avec 34 points. Une équipe au visage offensif et qui reste sur des résultats étonnants avec notamment une victoire de prestige face à Auxerre (4-3) et des matchs nuls prolifiques à Amiens et Rodez (3-3).

Pour assurer définitivement son maintien en Ligue 2, Olivier Pantaloni connaît la recette, celle qui avait permis aux Ajacciens de battre Saint-Etienne et Caen au stade Michel-Moretti, dernièrement : « Il faudra montrer de la fierté et un tout un autre visage face à Quevilly. On perd contre le 20e, qui avait seulement 17 points, soit la pire équipe de Ligue 2, qui restait sur 5 défaites consécutives. Surtout que nous restions sur deux victoires avec deux matchs et deux prestations de qualité, c’est incompréhensible, même s’il y avait des absents. On se doit de montrer un autre visage. Je compte sur ce match de Quevilly pour assurer les points qu’il nous manque. Cela va être d’autant plus difficile, que c’est une équipe qui marque beaucoup de buts depuis quelques matchs. Il va falloir être très sérieux et très attentifs. Il va falloir faire un match plein ».



Pour cette rencontre de la 34e journée de championnat, le coach ajaccien sera privé de François-Joseph Sollacaro, son nouveau portier numéro 1, expulsé après le coup de sifflet final à valenciennes lors des échauffourées, qui s’en sont suivies.