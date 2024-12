Ligue 2 - SC Bastia face à l'EA Guingamp : pour un "der" victorieuse à Furiani ?

« Pour cette dernière de l’année en championnat, on a à cœur de gagner à domicile », déclare le défenseur Gustav Akueson. « On veut tous stopper cette série de matchs nuls et cette carence en victoire.». Le défenseur central est l’une des bonnes révélations de l’équipe, lui qui pourtant naviguait de clubs de N2 en club de National, le voici professionnel au Sporting. « Je suis arrivé ici avec beaucoup de concentration. D’être resté très longtemps amateur m’a beaucoup appris. J’avais faim et aujourd’hui, quand je joue, je ne veux pas avoir de regrets. Ici, à domicile c’est vraiment une autre atmosphère. Le classement ? On ne le regarde pas. C’est trop tôt. On se focalise sur la victoire »





Victoire… Le mot revient à chaque match depuis septembre, mais elle ne vient pas !

« Les mots ne suffisent pas, les constats sont les mêmes », déclare l’entraîneur Benoît Tavenot. « On vit une période spéciale, sur la durée. Mais si on analyse à froid, si on regarde nos matchs, on est plus dans le vrai que dans le faux. Mais on n’arrive pas à basculer. Il ne faut pas tout révolutionner, mais ce qui nous manque, il faut aller le chercher. Les joueurs ne doivent pas perdre confiance, car il y a des choses qu’on fait bien. Mais c’est vrai, mentalement c’est pénible. Le groupe est conscient de faire bien certaines choses, le groupe travaille, il est concentré, appliqué. En réalité, le danger serait que nous en fassions moins et que nous lâchions prise, mais ce n’est pas le cas. Sur les coups de pied arrêtés, on a des joueurs de pieds, mais on doit être plus performants».





Adversaires des Corses ce vendredi soir, les Bretons de l’En Avant Guingamp, 6es au classement avec 25 points, se situent à 6 longueurs devant le Sporting. « C’est une très belle équipe avec un bon projet de jeu. Pour moi c’est le Top 4 de la Ligue 2. On devra les asphyxier, ne pas les laisser jouer ».





Pour cette rencontre, Etoga étant incertain en raison d’une blessure, le coach a retenu 19 joueurs. Il sera privé des services de Janneh, suspendu, et de Guevara, en sortie de blessure.