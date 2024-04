Tout savoir sur le passage de la flamme olympique à Portivechju

La flamme olympique circulera dans les rues de Portivechju entre 15 h 15 et 15 h 45. Le départ aura lieu à l’école Joseph-Pietri pour une arrivée prévue devant l’espace culturel Jean-Paul De Rocca Serra. Sept porteurs de la flamme se relaieront. Pour l’heure, leur identité n’est pas encore connue, mais il y a de fortes chances que Priscilla Gneto soit sur le relais porto-vecchiais. La judokate a grandi dans la Cité du sel, elle demeure à ce jour l’une des deux seules médaillées corses aux Jeux Olympiques (le bronze à Londres en 2012) avec Michel Carrega (ball-trap). Les relayeurs feront une boucle en ville, passant par le cours Napoléon, la Porte génoise, les rues Dragut, Saint-Vincent, Jean-Jaurès et du général De-Gaulle, avant de retrouver le cours Napoléon pour finir par la rue Fred-Scamaroni. « On aurait voulu les faire partir du stade Claude-Papi, mais ça n’a pas été possible », regrette l’adjointe aux sports Véronique Filippi.L’organisation, par le comité olympique Paris 2024, est en effet minutieusement réglée. La flamme aura commencé son périple en Corse le matin même à Aiacciu, avant de partir à l’Isula et redescendre (enfin, plutôt remonter !) aux Aiguilles de Bavella. Elle fera aussi escale en Castagniccia et à Bastia Cela dit, rien n’empêche les communes traversées d’étoffer la programmation, ce que Portivechju n’a pas manqué de faire. Dans la Cité du sel, la journée de l’Olympie débutera donc dès le matin, au stade Claude-Papi. Cinq groupes composés d’une cinquantaine d’enfants chacun, et issus des diverses écoles de la ville, seront vêtus de t-shirts aux couleurs des anneaux olympiques. Ils se mettront en place sur la pelouse du stade le temps d’une photo, immortalisée par un drone. A 9 h 15, encadrés par cinq associations sportives (les clubs d’athlétisme, judo, basket, handball et tennis) ils se lanceront dans une session de relais de la flamme olympique autour du stade Claude-Papi. Pour chaque tour de stade, huit jeunes athlètes se relaieront. Ils ne porteront pas la flamme olympique officielle, mais une réplique qui aura été conçue avec l’aide du Fab Lab de la Collectivité de Corse. Le design de la flamme olympique porto-vecchiaise ayant germé dans l’esprit des jeunes qui ont participé au concours d’affiches dans les écoles de la ville. « Ce sera leur flamme », salue Nathalie Maisetti, la conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires.Au stade Claude-Papi, le matin, neuf ateliers sportifs seront proposés aux 277 enfants présents, en lien avec les différentes disciplines sportives enseignées sur le sol porto-vecchiais (volley, tennis, foot, rugby, boxe…). Les écoliers pique-niqueront sur place, avant de monter, à pied, au centre-ville pour assister au passage de la flamme. Ils seront rejoints par d’autres élèves de l’Extrême-Sud (notamment de Sotta, Pianottoli et Figari) pour assister au relais officiel. Au total, ce sont 772 écoliers qui verront passer la flamme. Sans compter les Porto-Vecchiais lambda ou les touristes qui ne manqueront pas de venir s’associer en nombre à la fête. Automobilistes, prenez déjà vos dispositions : la circulation sera bloquée en ville de midi à 16 h 15 (le parking Santa Catalina sera accessible). L’arrivée de la flamme se conclura par une démonstration de judo devant l’espace Jean-Paul De Rocca Serra, par les élèves de l’association Dojo Judo PV.