JO Paris 2024 : le parcours détaillé de la flamme olympique à Bastia

La magie des Jeux Olympiques s'apprête à embraser les rues de Bastia alors que sa flamme emblématique traversera la ville pour la troisième fois depuis les jeux de 1968 et 1992. Le parcours débutera par une séquence d'allumage solennelle à côté du boulodrome de Lupino à 18h15. Dès lors, le flambeau sacré sera porté à travers la ville, débutant par la rue Saint-Exupéry avant de suivre l'avenue de la Libération et la rue César Vezzani. Le trajet rejoindra l'Aldilonda puis le quai sud du Vieux-Port, remontant par le Mantinum avant de converger vers le cours Favale pour rejoindre son cortège.

Les habitants et les visiteurs auront l'opportunité de vivre pleinement cet événement historique en se joignant aux festivités spéciales du "Village Olympique", organisées par la CAB dès 15h30 sur la place Saint-Nicolas qui se métamorphosera en un lieu d'animation et de partage, offrant des activités variées pour tous les âges et tous les goûts.

À 19h30, la flamme olympique fera son entrée triomphale dans le site de célébration de la place Saint-Nicolas. Le porteur du flambeau allumera alors le chaudron olympique, symbolisant l'union des peuples à travers le sport et la compétition juste.