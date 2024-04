​« JO Paris 2024 » : La flamme olympique s’apprête à embraser la Corse

Le très attendu passage de la flamme olympique en Corse s’approche à grands pas. La Collectivité de Corse, partenaire du Comité d’organisation des JO 2024, travaille sereinement à la préparation de l’évènement, comme l’explique Lauda Guidicelli, conseillère exécutive en charge de la jeunesse et des sports : « Nous travaillons en partenariat avec tous les territoires, car la flamme olympique passera sur l’ensemble de l’île, que ce soit par le biais du convoi principal ou de convois secondaires. Nous avons énormément de contraintes au niveau sécuritaire, mais ce sera, sans nul doute, la grande fête annoncée, avec des milliers de participants dans toute la Corse. Relayeurs, personnalités, bénévoles, spectateurs ou scolaires, le 14 mai sera une date inoubliable pour notre île ».



D’Ajaccio à Bastia en passant par Corte, L'Ile Rousse, Zonza ou Piedicroce



Au petit matin du 14, la flamme olympique apparaîtra, en effet, à la Parata à Ajaccio avant de parcourir la cité impériale, du Casone au cours Napoléon, en passant par les établissements scolaires. Le convoi principal prendra ensuite la direction de Corte en passant par la Citadelle, le Palazzu Naziunale, mais également en traversant les campus et en parcourant le Cours Paoli. Le convoi principal, dans son trajet vers Bastia, fera une halte au stade Armand Cesari, à Furiani, pour un hommage aux victimes de la catastrophe du 5 mai.

Cette étape a été proposée par le Comité d’organisation des Jeux olympiques, connaissant le fort traumatisme que cet événement a entraîné et toute l’importance que les Corses accordent au devoir de mémoire. Aux portes de Bastia, la Flamme reprendra sa course, elle traversera les quartiers sud, l’Aldilonda, Citadelle, le Mantinum. L’arrivée sera organisée sur la place Saint-Nicolas qui sera transformée pour l’occasion en site de célébration avec des animations et des initiations, les parrains officiels et le mouvement sportif.



La liste officielle des 100 noms se fait toujours attendre



La fin des célébrations sera marquée par l’allumage du chaudron par le dernier porteur de la Flamme. Une lourde responsabilité pour un porteur qui n’est toutefois toujours pas connu, comme d’ailleurs la liste officielle des 100 noms ! « On devait nous communiquer la liste officielle le 15 janvier 2024, mais aujourd’hui, nous le n’avons toujours pas. Nous connaissons déjà évidemment les personnalités que nous avons choisies pour la Collectivité de Corse comme Josette D’All Ava-Santucci, Micheli Leccia, Laetitia Cucchi, Joseph Simoni, ou Isaline Almaric-Choury » ajoute Lauda Guidicelli.



Yannick Cahuzac, Laurent Lokoli, Dominique Lippini, Manon Venturi, Alexandra Feracci, Paul Marchioni, Christophe Santini, Dumé Benassi ou encore Guillaume Peretti ou Loïc Leonardi sont pressentis pour faire partie de la très secrète liste des coureurs, qui auront le privilège d’amener la flamme jusqu’à son chaudron bastiais en plein cœur de la place Saint-Nicolas. "Il y a une fierté qui se dégage chez les personnes sélectionnées. C’est une belle récompense pour ceux qui œuvrent et s’engagent au quotidien dans le sport et l’associatif pour tous les âges. Ce sont des personnalités sportives et civiles auxquelles les jeunes peuvent s’identifier."



Les relayeurs auront pour mission de porter la flamme pour une durée de distance comprise entre 500 et 4,5 km de la Parata jusqu’à Bastia en passant par île Rousse, Zonza, Porto-Vecchio ou encore Piedicroce par le biais de convois secondaires. Une logistique qui devrait provoquer pas mal de chamboulements, rendant la circulation difficile, sur l’ensemble des axes de l’île avec une fermeture totale des routes durant le passage sur les tronçons annoncés.