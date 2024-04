Paul Muracciole (Président GFCA Volley) : « Nous aurons une équipe compétitive la saison prochaine »

- Quelques jours se sont écoulés après la finale épique, perdue face à Cannes… Dans quel état d’esprit êtes-vous, aujourd’hui ?

- Les sentiments sont mélangés. Il reste quand même beaucoup de satisfaction. Nous avons mis la pression et nous avons fait douter un gros club comme l’AS Cannes. Nous étions les outsiders, nous avions perdu le premier match, et on savait que les joueurs étaient revanchards. Mais de là, à aller disputer le golden set, en gagnant le match retour, c’est une grande fierté. Après, il y a évidemment la déception d’avoir perdu à trois points près, d’autant que l’objectif affiché était l’accession en Ligue A, quels que soient les adversaires.



- La présence d’une équipe comme l’AS Cannes en Ligue B, avec un budget hors norme, cela doit être frustrant…

- C’est ma première année comme Président, et j’ai été confronté d’emblée à cette poule… Après, c’est vrai que quand on joue l’accession, on souhaite que les adversaires soient le plus faibles possible, mais pour autant, nous avions construit une belle équipe, en renforçant nos postes, déficients l’année d’avant. Nous avions quand même l’ambition de battre Cannes, avec son budget et ses joueurs, sans prétention. On a prouvé que nous avions le niveau pour les battre.



- Roberto Serniotti, l’entraîneur de Cannes, a lui-même regretté que l’accession et la saison ne se jouent que sur un set en or. Le format est-il à revoir selon vous ?

- Je crois que tous les clubs de Ligue B étaient d’accord sur le fait que la formule n’était pas la meilleure, même le Président de Cannes. C’est incompréhensible que seul le premier accède. Au minima, il faudrait la mise en place d’un barrage entre l’avant-dernier de Ligue A et le finaliste de Ligue B.



- Malgré tout, le bilan de la saison reste-t-il satisfaisant à vos yeux ?

- Le bilan est très positif. Après avoir connu pas mal de problèmes ces dernières années, le club se reconstruit peu à peu. Chaque année, on se rapproche de la Ligue A. C’est une étape que nous avons failli sauter cette année, mais notre ambition reste la même. L’année prochaine, nous sommes prêts à remettre notre défi en place. Le vrai problème est budgétaire. Nous sommes un club bien structuré avec un bon staff en place et des joueurs heureux d’être là. Mais, l’exploit, il est surtout économique en Ligue B et encore plus en Ligue A. Cette accession n’était pas une fin en soi et une assurance budgétaire, elle remettait en cause, beaucoup de choses. Il faut continuer de pérenniser le club, à ce niveau-là.