Sport automobile : Pierre-Louis Loubet retrouve le Mondial au Portugal

Le pilote Porto-Vecchiais, Pilouis Loubet, s'apprête à marquer son retour sur la scène internationale lors du rallye du Portugal, cinquième étape du championnat du Monde. Cette année, Loubet évoluera en WRC2 au sein du Team Toksport, aux côtés de son co-pilote Loris Pascaud, sous les couleurs de Skoda. Son retour en Mondial intervient après une solide préparation, marquée par une victoire au rallye du Qatar en début d'année, comptant pour le championnat du Moyen-Orient, suivi d'une deuxième place au rallye Terras d’Aboboreira, épreuve du championnat lusitanien.

Le rallye du Portugal présente un plateau relevé en WRC2, avec des concurrents de renom tels qu'Olivier Solberg (Skoda), Kris Meeke (Hyundai), Teemu Sunninen (Hyundai) et le Français Yohan Rossel sur la C3. Loubet retrouvera notamment Meeke et Rossel, qu'il a croisés lors du rallye Terras d’Aboboreira.

Loubet devra relever un défi de taille lors de cette épreuve, avec un programme chargé comprenant le Shakedown jeudi suivi de deux journées intenses, vendredi et samedi, comprenant respectivement huit et neuf spéciales. La journée de samedi s'annonce particulièrement éprouvante, avec la spéciale la plus longue du rallye, Amarante, longue de 37,2 km.

La conclusion du rallye se fera dimanche avec la Power Stage à Fafe, marquant ainsi la fin de cette cinquième manche du championnat du Monde. Loubet aborde ce défi avec confiance et détermination, prêt à donner le meilleur de lui-même dans cette compétition exigeante.