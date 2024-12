L'épidémie de grippe et de bronchiolite se propage en France, mais la Corse reste épargnée

L’épidémie de grippe saisonnière, qui avait d'abord frappé l’Île-de-France, a pris de l’ampleur ces derniers jours, touchant désormais trois nouvelles régions : les Hauts-de-France, la Normandie et la Bourgogne-Franche-Comté. Toutefois, la Corse reste à l’écart de cette propagation, selon les derniers rapports de Santé publique France.



Dans la semaine du 2 au 8 décembre, l'agence a observé une nette hausse des indicateurs de grippe à la fois en ville et à l'hôpital, affectant toutes les tranches d’âge, mais plus particulièrement les moins de 15 ans. L'agence rappelle l'importance de la vaccination, qui demeure le moyen le plus efficace de se protéger contre la grippe et la COVID-19, notamment en cette période de fin d’année marquée par de nombreux rassemblements.





Et la bronchiolite ?

En parallèle, la bronchiolite, maladie respiratoire qui touche principalement les nourrissons, continue de progresser dans l'Hexagone, bien que son impact en milieu hospitalier reste encore faible. À l’exception de la Corse, toutes les régions métropolitaines sont désormais en phase épidémique. Pour contrer la propagation de cette maladie, deux traitements préventifs sont désormais disponibles : le Beyfortus d’AstraZeneca et Sanofi, administré directement aux bébés, et l’Abrysvo de Pfizer, un vaccin donné aux femmes enceintes avant la naissance.



Les autorités sanitaires indiquent que, malgré la circulation accrue du virus de la grippe et de la COVID-19, les niveaux d'hospitalisation restent pour le moment gérables, même si une vigilance accrue est de mise dans les semaines à venir.