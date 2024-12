Visite du Pape. À Ajaccio, les interdictions de stationnement donnent un nouveau visage au centre-ville

C’est un visage inédit d’Ajaccio qui se dévoile. Depuis ce mercredi matin 6h, dans le cadre des contraintes de sécurité qui entourent la visite du Pape François ce dimanche, le stationnement est interdit dans de très nombreuses rues de la cité impériale, du quai des Torpilleurs au boulevard Madame Mère. Des arrêtés contraignants face auxquels les Ajacciens ont toutefois joué le jeu dès les premières heures de la journée. « Le soin que les Ajacciens ont mis à respecter le dispositif exceptionnel établi pour la visite du Pape François mérite d'être salué », a ainsi noté la mairie d’Ajaccio sur ses réseaux sociaux. Ainsi, si habituellement il est souvent indispensable d'effectuer plusieurs tours de ville avant d'espérer trouver une place pour se garer, l’ensemble des précieux emplacements de stationnement du centre-ville sont désormais vides, offrant des vues inhabituelles qui n'ont pas manqué d'étonner les passants.« J’ai cru qu’on était revenu au temps du premier confinement de 2020. Cela donne l’impression que la ville est devenue semi-déserte », constate de son côté Raphaël qui vit du Casone. « On se demande comment les gens arrivent se débrouiller en garant leurs véhicules aussi loin de leurs domiciles », s’interroge-t-il par ailleurs en faisant référence aux poches de stationnement temporaires que la municipalité a ouvert en périphérie du centre-ville.Sur le cours Napoléon qu’il emprunte chaque jour pour se rendre au travail Julien s’amuse pour sa part des nouvelles perspectives que ces restrictions temporaires de stationnement laissent à voir. « Tout paraît plus grand », souffle-t-il en glissant également : « Ce qui est bien, c’est que cela va permettre d'enlever un certain nombre de voitures ventouse dans des rues où se garer est habituellement compliqué ». L’ensemble de ces interdictions de stationnement resteront en vigueur jusqu’à la fin de l’évènement.