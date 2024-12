Visite du Pape à Ajaccio. Retrouvez le plan de circulation et les interdictions de stationnement

« À évènement exceptionnel, organisation exceptionnelle ». La petite phrase glissée par le préfet de Corse, Jérôme Filippini, lors d’une conférence de presse traduit à elle-seule les mesures qui seront mises en place pour la visite du Pape François à Ajaccio le 15 décembre prochain. Par le biais d’un arrêté pris ce mardi , la mairie de la cité impériale est venue définir les dispositions particulières qui seront appliquées en matière de stationnement et de circulation dans le centre-ville, du 11 au 17 décembre.Des interdictions liées à des questions de sécurité qui couvrent une zone très étendue, allant de l’entrée de ville au boulevard Madame Mère, en passant par le cours Napoléon et le front de mer.Ainsi, il sera interdit de stationner du: boulevard Georges Pompidou (parking Pharmacie du Soleil) ; boulevard Charles Bonaparte (y compris parking des torpilleurs et parking enseigne APP Bike) ; rue François Pietri (entre l’avenue Maréchal Juin et la rue de Candia) ; rue de Candia ; rue Achille Peretti (au droit du gymnase Michel Bozzi) ; boulevard Charles Bonaparte sur le parking Charles Ornano ; cours Napoléon dans sa totalité ; avenue du Président Kennedy (de chaque côté jusqu’au passage piéton entrée basse école Saint Jean) ; boulevard Dominique Paoli (du feu rouge entrée HLM à la rue du docteur Del Pellegrino) ; de la rue du Dr Del Pellegrino sens descendant au boulevard Dominique Paoli sur une longueur correspondant à 2 véhicules ; du boulevard Dominique Paoli, de la rue Dr Del Pellegrino jusqu’au feu sens entrant de la ville ; rue Dr Del Pellegrino (du Bd Dominique Paoli au cours Napoléon) ; rue Antoine Sollacaro ; avenue Beverini Vico ; avenue Jean Jérôme Levie dans sa totalité (y compris le parking de la gare et emplacements réservés taxis) ; place Abbatucci ; boulevard Sampiero (entre le carrefour à sens giratoire de la gare et la rue des Trois Marie) ; quai commandant l’Herminier ; rue François Corbellini ; quai de la République (du quai l’Herminier jusqu’au quai Napoléon y compris les emplacements au droit de l’Hôtel de ville) ; boulevard du roi Jérôme ; avenue Antoine Serafini dans sa totalité ; rue Fesch (entre l’avenue Antoine Serafini et la rue Stephanopoli) ; rue Emmanuel Arène ; rue Stephanopoli ; entrée de rue Bonaparte (sur 10 m de part et d’autre de la chaussée) ; quai Napoléon ; boulevard Danièle Casanova (du quai Napoléon à la rue Forcioli Conti) ; rue Forcioli Conti ; rue Sœur Alphonse ; avenue Eugène Macchini ; place Mère Théresa ; boulevard Pascal Rossini (de l’avenue Eugène Macchini jusqu’au boulevard Adolphe Landry, y compris le parking du complexe sportif) ; boulevard Lantivy (du bd Pascal Rossini jusqu’à l’école privée catholique Saint Joseph) ; rue Maréchal Ornano ; rue Général Campi ; rue François Maglioli ; rue Général Fiorella (portion comprise entre la rue du Général Campi et la rue Maréchal Ornano) ; rue Général Levie ; avenue de Paris ; avenue Dr Barthélémy Ramaroni ; bd Albert 1(au droit de l’établissement U Caffè) ; cours Grandval ; cours Général Leclerc ; rue Commandant Benielli (du début de la rue jusqu’au passage protégé) ; avenue Nicolas Pietri ; avenue de Verdun (de l’avenue Nicolas Pietri à la rue Maurice Choury) ; bd Sylvestre Marcaggi ; bd Fred Scamaroni (entre la rue Gabriel Peri et le bd Alphonse Landry) ; bd François Salini ; rue Gabriel Péri (deux premiers emplacements de chaque côté) ; rue de la comtesse Maria Walewska ; bd Dominique Fabiani (y compris terre plein partie haute de la rue) ; rue de Rivoli ; rue du Pont d’Arcole (de la rue Rivoli au bd Fred Scamaroni).En outre, il sera également interdit de stationner à partiplace Miot et allée de la Légion d’Honneur (y compris sur le parking). Le boulevard Madame Mère (parking haut du boulevard contre enceinte du club de tennis) sera pour sa part interdit au stationnementPour que les Ajacciens puissent tout de même se garer durant ces quelques jours compliqués, la municipalité mise sur des poches de stationnement déjà existantes ou créées pour l’occasion et desservies par les transports en commun.Les parkings de la Parata, de Moorea, du Macumba, de Terre sacrée, du Scudo, de Marinella, de Santa-Lina, du cimétière seront desservis par la ligne 5 de la Muvistrada.Le terrain de la future centrale du Ricanto sera également ouvert pour l’occasion et desservi par la ligne 1 du réseau de bus. Le parking public de Mezzavia (face à Joué Club) sera pour sa part accessible avec la ligne 2, la Rocade bord de route, à proxiité du rond-point menant à l’avenue Maréchal Juin par la ligne 4, et celui de l’ancien site de l’hôpital par la navette qui assure habituellement la liaison avec la préfecture. Enfin le parking de l’hippodrome de Vignetta sera également mis à disposition mais non desservi par les transports en commun.Pour plus d’informations concernant les horaires des bus : https://mobilite.muvitarra.fr/