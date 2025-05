L’AC Ajaccio s’offre Lorient (2-1)

Dès le retour des vestiaires, l’ACA se montrait dangereux : à la suite d’un bon ballon de Touré, Santelli se retrouvait sur son côté gauche, mais sa frappe puissante passa juste à côté du but breton (47 e ). Puis Barreto, alerté par Santelli, manquait son duel face à Leroy (52 e ). Mais alors que Lorient ne parvenait pas à se créer de véritables d’occasions, l’AC Ajaccio poursuivait son récital en contre et, sur l’un deux, Kouassi perforait la défense bretonne avant d’adresser un mini-centre parfait en retrait pour Touré, qui, à bout portant, trompait Benjamin Leroy (69 e ) ! Un magnifique but construit une nouvelle fois collectivement. Lorient tentait alors de réagir et jetait toutes ses forces dans la bataille. Avom trouvait même la barre de Quilichini sur un tir lointain (78 e ). Puis, Pagis s’infiltrait plein axe et trompait finalement le portier insulaire, sur un tir écrasé pied gauche (83 e ). Mais, malgré quelques frayeurs en fin de match, l’ACA obtenait une belle victoire de prestige face à Olivier Pantaloni et les Lorientais.