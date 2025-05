Le SC Bastia finit fort à Guingamp (2-2)

Stade du Roudourou, EA Guingamp :2 SC Bastia : 2 (1-1)

Buts pour Guingamp : (Ghrieb (27e), Gomis (82e)

Pour Bastia : Tomi (41e), Cissé (53e)

Arbitre : Bastien Dechepy

Avertissements : Louissèrre (16e), Nair (51e) à Guingamp; Sebas (2e) Ariss (10e), Oulaï (29e), Blé (82e), Bonhert '89e) à Bastia

Exclusions :



EA Guingamp

Basilio - Vallier, Gomis, Nair, Sissoko - Le Bris, Louiserre, Ghrieb - Picard, Labeau, Siwe.



SC Bastia

Placide, Bonhert, Roncaglia, Guidi, Ariss, Oulai puis Meynadier (84e), Ducrocq, Boutrah, Sebas puis Blé (71e), Cissé puis Boumaaoui (84e), Tomi puis Vincent (76e)



À trois jours du dramatique souvenir du 5 mai 1992, c'est tout de noir vêtu que le Sporting a entamé son avant-dernier match de la saison à Guingamp.

Mais si "noir" était de rigueur, les Corses avaient aussi pour mission d'honorer la mémoire de ceux qui sont morts pour leur passion du football et du SC Bastia ou de ceux qui portent à jamais les stigmates de la sinistre soirée : et pour ce faire ils se devaient d'être exemplaires sur le terrain.

En tout cas, même s'ils ont dans l'ensemble été dominés en début de partie , les Corses ont fait preuve d'un bel engagement qui s'est matérialisé par quelques bonnes opportunités.



Néanmoins les Bretons de Sylvain Ripoll ont parfaitement entamé cette première période, ouvrant le score à la 27e minute grâce à Ghrieb, au terme d’une superbe action collective. Mais les Bastiais ont su réagir, égalisant à la 40e minute sur un corner conclu, rageusement, par Tomi venant confirmer que les visiteurs avaient les moyens de contrecarrer l'objectif local et les paly-off.





Mais on doit à la vérité de dire que Bastia qui manqua trop de rigueur défensive en première période, doit une fière chandelle à son gardien Placide, décisif plus qu'à son tour sur les offensives bretonnes, dont une aurait pu se conclure par un penalty si Bastien Dechepy avait sifflé cette faute du gardien bastiais sur Picard.





Mais, fort des dispositions morales qui avaient les siennes en première période, Bastia a repris le match sur le même tempo pour être rapidement récompensé.

En effet,même si Guingamp s'est montré encore le plus entreprenant à la reprise, c'est le Sporting de Bastia qui a trouvé le chemin des filets à la 53e minute quand Cissé a crucifié Basilio d'une frappe sèche en pleine lucarne en se retournant.

Certes Guingamp est revenu à la marque à la 84e minute et ce but de Gomis a redonné des ailes aux bretons qui ont dès lors fait le siège de l'adversaire, mais les "noirs" de Bastia avaient à ce moment-là, d'ores et déjà, rempli leur contrat et honoré la mémoire de tous les supporters "bleus".

C'est ce qu'on leur demandait.

Ils l'ont fait.

Ils méritent un beau coup de chapeau, même si au final, cette saison laissera bien des regrets.