.Olivier Pantaloni (FC Lorient) : « Un énorme plaisir de revenir à Ajaccio »

Thierry Debès (AC Ajaccio)

« Il y avait moins de pression ce soir, mais cela fait partie de nos meilleurs matchs. On a fait un exploit face au leader et une très grosse équipe de Lorient. On est très heureux, on est 4e sur le cycle retour, c’est quelque chose de fantastique. Terminer ici sur une victoire face au leader, on ne pouvait pas rêver mieux. Les joueurs ont encore fourni énormément d’efforts ce et effectué une grosse débauche d’énergie. Notre équipe a montré énormément d’envie sur l’ensemble du cycle retour. Je suis heureux pour le club, car nous revenons de loin. On a été dans le dur au début, mais après, on s’est créé plusieurs occasions et on marque deux buts magnifiques après de beaux mouvements collectifs. On prend ce but malheureux à la fin, mais finalement on a su tenir ».



Olivier Pantaloni (FC Lorient)

« C’est un énorme plaisir de revenir ici. Revoir la famille et tous les proches, cela fait du bien. C’était particulier d’être assis sur le banc adverse et j’ai découvert les vestiaires visiteurs (rires). En revanche, le match a été une grosse déception, même si l’on peut comprendre la décompression. Mais j’avais mis du sang neuf pour leur donner un maximum de temps de jeu et la possibilité de nous offrir le titre. On est tombés sur une équipe très rigoureuse et très déterminée, comme elle le fait depuis janvier. Ils nous ont été largement supérieurs. Ils ont un bloc compact, ils courent partout, ils défendent bien, cela n’était pas facile, mais on n’a pas su montrer grand-chose et c’est une déception. Il va falloir cravacher samedi prochain pour gagner ce titre de champion de France que je tiens absolument à offrir au club ».