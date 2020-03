Coronavirus : Les masques des P'tites Mains Solidaires de Corse

"En attendant le renouvellement de stock, Il est possible de fabriquer chez soi des masques de protection, avec des tissus en coton lavables,. C'est mieux que rien car l'heure est à la pénurie pour le personnel médical" explique le groupe de couturières solidaires qui s'est constitué sur Facebook. "Bientôt les pharmacies seront équipées de masques lavables, en tout cas on l'espère. En attendant, le but de l'opération est d'offrir, une fois fabriqués, ces masques aux personnes de votre entourage, travaillant dans le domaine médical ou des secours, auxiliaires de vie et aides soignantes.""C'est mieux que rien en attendant que la Corse soit livrée" commentent les membres de l'association . "Il y a urgence sanitaire et nous les citoyens devons venir en aide à nos famille et amis qui 24 heures sur 24 et 7 Jours sur 7 sont dans l'obligation de faire face à la propagation du virus" ."Merci à ces hommes et ces femmes qui n'ont d'autre choix que de se lever chaque jour pour affronter cette insoutenable situation. Merci pour leurs sacrifices quotidiens"Depuis quelques jours, en effet, Les P'tites Mains Solidaires Corse s'activent, avec passion et solidarité, à confectionner des masques en tissu avec leurs propres moyens .Elles fabriquent ces masques en suivant la démarche du CHU de Grenoble : "en temps de guerre toute les armes sont bonnes pour lutter contre l'ennemi !" affirment-ellesEt elles sont heureuses d'apporter leur contribution pour venir en aide aux soignants et aux citoyens et qui lancent un appel en direction des couturières de l'île."Avez vous des tissus en coton, polyester, de la ouatine, des élastiques, du fil pour machine à coudre, machine à coudre ?Alors rejoignez le groupe des P'tites Mains Solidaires Corse en cliquant sur le lien ci- dessous : elles ne manqueront pas de valoriser votre don et d'en faire profiter à d'autres