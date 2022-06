Législatives 2022 : quels candidats dans la 1ère circonscription de Corse-du-Sud ?

Fort de la vague Marine Le Pen qui a totalement dominé l’élection présidentielle en Corse, le Rassemblement national (RN) espère surfer sur cette dynamique pour décrocher une circonscription insulaire lors du scrutin législatif des 12 et 19 juin. Nathaly Antona, Déléguée territoriale adjointe RN, qui se présente dans la 1ère circonscription de Corse du Sud. S’opposant à la réforme des retraites, elle fait campagne sur la défense du pouvoir d’achat, et, d’un point de vue local, pour un concordat sur les institutions, une zone franche pour les entreprises et une loi contre les monopoles.