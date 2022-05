Laurent Marcangeli : « Je veux porter une voix juste, ferme, loyale mais libre à l'Assemblée nationale »

- L’actuel député de la première circonscription Jean-Jacques Ferrara a fait savoir qu’il renonçait à sa candidature. Que vous inspire cette situation ?

- C’est une situation difficile. Les gens considèrent que la politique et l’humain ne s’accommodent pas, c’est faux. La décision que j’ai prise, je l’ai prise en conscience, et je n’ai pas envie de trop m’étendre sur les rapports humains et privés que j’entretiens avec le député actuel. J’ai lu ce qu’il a communiqué, naturellement je lui ai dit que ce j’allais faire, d’homme à homme, comme on a l’habitude de faire. Je le respecte, et j’espère qu’il ne souffrira pas trop de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais après tout, la politique est faite ainsi. Parfois, il faut sortir de nos conditions d’individus pour se mettre à la hauteur des enjeux qui sont beaucoup plus grands et qui nous dépassent. Ça a été la décision la plus difficile de ma vie politique, mais je ne la regrette pas, parce qu’elle est portée par l’intérêt du plus grand nombre.





- Vous avez déjà été député, en quoi ce mandat serait-il différent ?

- Je ne suis pas pour me comparer aux uns et aux autres mais je veux que l’on regarde ce que j’ai fait dans l’opposition entre 2012 et 2017, alors que je n’avais que 31 ans. J’avais beaucoup d’énergie, je ne l’ai pas perdue, mais je la maîtrise davantage. J’ai beaucoup plus d’expérience en tant qu’homme et que responsable politique. Aujourd’hui, je veux être un député productif, membre de la majorité loyal mais libre, capable de dire ce qu’il pense, comme je l’ai fait par le passé, et capable surtout de porter des sujets sur l’éducation, la sécurité, la stratégie pour la Corse. Et ce sera différent, parce que dix ans ont passé, et j’espère être un député qui compte pour la Corse, et même au-delà.



- Justement, on parle de vous comme futur président du groupe Horizons à l’Assemblée nationale, qu’en est-il ?

- Je suis d’abord candidat pour être député de la première circonscription de Corse-du-Sud. Je me permets de rappeler qu’il y a une élection les 12 et 19 juin, que je n’ai pas encore gagné, et que je respecte mes adversaires. Si je suis élu, je verrai ce que je peux faire à l’Assemblée nationale, une maison que je connais bien. Mais tout ce que je veux, c’est être utile dans ce mandat, dans les cinq prochaines années, pour la Corse mais également pour la France. J’ai envie de faire avancer un certain nombre d’idées qui me semble devoir être portées, et qui ne le sont que par moi dans cette campagne électorale.