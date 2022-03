L'actualité corse de la semaine en 7 clics

Près de 15 000 personnes selon les organisateurs, 4200 selon les services de la Préfecture ont défilé dans les rues de Corte cet après-midi entonnant des chants « patriotiques » et déployant des banderoles « Statu Francese Assassinu » et « Ghjustizia per Yvan ».Parmi la foule, de nombreux élus et pas seulement nationalistes, des militants ou sympathisants politiques, des personnalités issues du monde associatif et culturel et des citoyens, tous venus pour une même motivation : apporter leur soutien à Yvan Colonna et sa famille et demander à l’État de revoir sa copie vis-à-vis de la Corse.