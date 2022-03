Corte : récit d'une journée entre espoir et violence

La tension est palpable. Les premières cagoules apparaissent et masquent les visages d’une jeunesse prête à en découdre. La violence semble inévitable. « Les réponses du peuple corse sont en adéquation avec celles de l’Etat. Tout aussi violentes », murmure-t-on déjà.

L’étincelle ne s’est pas fait attendre.

Il est 15h40, un homme âgé, se dirige vers la barricade, béquille en main, et lui assène quelques coups. Il sourit. C’est presque symbolique. Il n’en faudra pas plus pour voir arriver une marée d’hommes tout de noir vêtus, charger et frapper la barrière.



Aucun discours n’a pu être prononcé par les organisateurs.

Une première brèche est ouverte sur la droite du dispositif. Les attaches n’ont pas tenu et un battant de la barrière s’est rabattu vers les gendarmes mobiles. Un espace de plus d’un mètre reste ouvert quelques secondes avant d’être comblé par un mur de boucliers anti-émeute, puis par la barrière elle-même consolidée par du tout-venant.



Les premières pierres, fumigènes et bûches de bois fusent au-dessus de la barrière. Pendant de courtes minutes, les forces de l’ordre ne répliquent pas. Puis les premiers gaz lacrymogènes enfument l’endroit et créent la panique. Sur le cours Paoli, des milliers de personnes observent, crient, applaudissent parfois, se figent souvent.