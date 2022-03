Affaire Colonna : Le Premier ministre Jean Castex a appelé Gilles Simeoni pour désamorcer la crise

Il aura fallu cinq jours de mobilisation tous azimuts après la tentative d’assassinat d’Yvan Colonna, de colère de la jeunesse, de manifestations qui dégénèrent de plus en plus violemment, des scènes d’affrontements dans les rues de Bastia et d’Aiacciu, une sous-préfecture visée à Calvi, un tribunal incendié à Aiacciu pour que le gouvernement français sorte enfin de son sidérant silence envers les autorités corses et que le Premier Ministre, Jean Castex, appelle, enfin, le président de l’Exécutif corse, Gilles Simeoni. Ce matin, sur une chaine nationale, le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, avait joué l’apaisement et annoncé l’ouverture d’un dialogue : « Il faut trouver des voies d’apaisement et ne pas laisser ceux qui voudraient en découdre prendre le pas sur ceux qui voudraient discuter et trouver des solutions. C’est la nécessité. Le gouvernement doit prendre sa part. le Premier Ministre est à la tâche et je sais que les élus de Corse le sont aussi ». L’appel du Premier ministre serait intervenu, selon nos sources, en fin de matinée et aurait durer un petit quart d’heure. On suppose qu’il ne fut pas facile à donner par celui qui n’a jamais fait montre d’aucune ouverture envers l’Exécutif nationaliste, pour ne pas dire plus, et qui, pendant chaque entrevue – diligentée par l’Elysée - avec Gilles Simeoni a toujours fait preuve d’un silence glaçant ! Sans compter son honteux communiqué annonçant - toujours sur ordre de l’Elysée - la levée de DPS d’un homme qui se débat entre la vie et la mort et qui a soulevé une vague unanime et forte d’indignation et de colère dans toute la société corse.



Des actes, pas de promesses

Le but du coup de fil – toujours aussi téléguidé par le président de la République – était, donc, de prendre le pouls de la situation et de connaître les demandes de l’Exécutif corse pour désamorcer la crise. Gilles Simeoni aurait, assez froidement, expliqué qu’elles étaient au nombre de trois : la vérité totale sur la tentative d’assassinat d’Yvan Colonna. L’ancien avocat a certainement redit son absolue défiance sur l’enquête en cours et la volonté de la représentation élue corse au moins de suivre les auditions qui devraient commencer la semaine prochaine à l’Assemblée nationale pour essayer d’y voir plus clair sur ce qui s’est passé, il y a une semaine, à la centrale d’Arles. Les nationalistes veulent savoir exactement ce qui se dit pendant les auditions. Le président de l’Exécutif corse a, ensuite, exigé la levée immédiate, dans la journée, du statut de DPS d’Alain Ferrandi et de Pierre Alessandri, et un engagement public du gouvernement sur leur rapprochement, pas une promesse officieuse. Le ministre de l’Intérieur, Gérard Darmanin, qui a hérité du dossier, aurait, toujours selon nos sources, appelé Gilles Simeoni dans la foulée pour en discuter. Enfin, le président de l’Exécutif corse a demandé un engagement public au plus haut niveau de l’Etat, c’est-à-dire du Président de la République, sur la mise en œuvre d’une solution politique pour la Corse et l’annonce publique de l’ouverture d’un nouveau cycle de négociations entre la Corse et l’Etat pour une autonomie de plein droit et de plein exercice. Jean Castex aurait pris note et promis un retour global ou partiel sur ces trois points au plus tard dans la soirée. Contacté par nos soins, le président de l'Exécutif s'est refusé à tout commentaire. Il faudra beaucoup plus que deux coups de fil et des promesses pour calmer la colère de la jeunesse, des actes clairs et surtout le respect de la démocratie et des élus issus du suffrage universel.



N.M.