Ajaccio : le centre-ville sous haute tension

La tension est montée d’un cran dans le centre-ville d’Ajaccio où jeunes manifestants et forces de l’ordre s’opposent depuis ce matin. Les incidents se sont poursuivis après la manifestation des lycées et collégiens. Si de nombreux jeunes sont partis, certains sont restés et ont continué à invectiver et affronter les forces de l’ordre durant l’après-midi au milieu d’une foule de passants qui ont pris fait et cause pour les lycées. Parmi eux, Jean Biancucci, président du groupe « Fà populu inseme » à l’Assemblée de Corse qui s’est efforcé de faire barrage aux forces de l’ordre. Un peu plus tard, Jean-François Casalta, élu de l’opposition à la mairie d’Ajaccio est sous le choc. « Des jeunes viennent manifester par rapport à la situation dramatique vécue par un homme entre la vie et la mort, explique-t-il, et regardez la réponse de l’État ! Que voulez-vous que je vous dise. » Non loin de là, une passante invective un garde mobile. « Vous n’avez pas honte ? Vous avez blessé un enfant ! »





Au cours de l’après-midi, la tension est encore montée. Certains jeunes viennent narguer les CRS. Alors qu’un rassemblement semble prévu en début de soirée devant la Préfecture, les forces de l’ordre en ont bloqué l’accès et font face à des manifestant qui sont, eux, sur la route. Mais les jeunes sont rejoints par de nombreuses personnes, plus anciennes. De temps à autre, des grenades lacrymogènes s’opposent aux projectiles et cocktails molotov. Il est 18 heures . Des blessés sont à déplorer de part et d’autre. L ‘odeur des gaz lacrymogènes se fait encore sentir dans la rue Fesch où de nombreux commerces ont déjà fermé.

La nuit est tombée sur Ajaccio, pas la tension.

La nuit risque d’être longue...



De fait à 20h30 les heurts se poursuivaient toujours place du Diamant.

Toujours selon le même scénario : cocktails Molotov contre gaz lacrymogènes.