Patrimoine religieux : Collecte nationale pour l’Immaculée-Conception de l’Île-Rousse et Saint-Dominique de Bonifacio

La Fondation du Patrimoine rappelle ce vendredi que les deux édifices religieux figurent parmi les 100 premiers édifices bénéficiaires de la collecte nationale annoncée en septembre 2023 par le Président de la République à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Cette collecte nationale a pour but d’aider les petites communes de moins de 10 000 habitants (et de moins de 20 000 habitants en outre-mer) à préserver leurs édifices religieux.

Il s'agit d'une initiative qui vise à identifier et soutenir 1 000 édifices en 4 ans, tous cultes confondus.

A l’instar de la souscription pour Notre-Dame de Paris, cette campagne nationale bénéficie d’un taux de déduction fiscale renforcé pour les particuliers de 75% jusqu’à 1 000 €.





Situés sur l’ensemble du territoire, ces 100 premiers édifices sont représentatifs des différents cultes historiques et nécessitent des travaux, souvent en urgence. 61% de ces édifices sont non protégés au titre des monuments historiques, 55% sont fermés au public ou en péril, et près de 50% se trouvent dans des communes de moins de 1 000 habitants.

C'est le cas de l'Église de l’Immaculée-Conception de l’Île-Rousse et de l'Église Saint-Dominique de Bonifacio