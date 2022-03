Prix du carburant: la barre des 2 euros le litre est franchie en Corse

En France, en moyenne, les taxes représentent environ 60 % du prix payé à la pompe. Elles sont deux : la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques (TICPE) qui « représente 75,7 centimes sur le sans plomb et 59,4 centimes sur le gasoil », précise Serge Antoniotti.



À cette taxe fixe s’ajoute la TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) calculée sur le montant final et fixée à 13 % en Corse.



« Après avoir enlevé les taxes et les différents frais de fonctionnements, un pompiste gagne en moyenne six euros hors taxes par litre. Et cela vaut que le prix affiché soit de plus de 2 euros ou d’un euro et vingt centimes. En somme cette augmentation du prix pénalise les pompistes autant que les automobilistes », précise Serge Antoniotti. Le pompiste remarque une baisse de fréquentation et donc une baisse de ses ventes : « forcément, les gens font attention à leurs déplacements et restreignent l’usage de leurs véhicules ».