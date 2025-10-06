Le Tour de Corse Historique, première spéciale entre Felicetu et Occhiatana

Ce mardi 7 octobre, la 25ᵉ édition du Tour de Corse Historique prendra son envol depuis Calvi, ville de départ et d’arrivée de cette course mythique. Plus de 420 véhicules de légende s’élanceront sur les routes insulaires pour une aventure à la fois sportive, mécanique et patrimoniale, réunissant quelques-uns des plus grands noms du rallye historique.

Pour ce coup d’envoi balanin, la première spéciale chronométrée, réservée aux VHC, reliera Felicetu à Occhiatana, à travers un parcours spectaculaire offrant un panorama saisissant des hauteurs de la Balagne.



Une vitrine exceptionnelle pour la Balagne et des retombées économiques majeures pour Calvi et toute la Balagne



Pour José Andreani, organisateur du Tour de Corse Historique, le choix de Calvi comme ville de départ et d’arrivée marque une nouvelle étape pour cette épreuve emblématique

« La Ville de Calvi nous sollicitait depuis de nombreuses années pour accueillir le départ et l’arrivée. Grâce aux récents aménagements et aux espaces disponibles, nous avons pu répondre favorablement à cette demande, et tout se passe pour le mieux. Les élus, le maire et ses adjoints, sont ravis, tout comme les commerçants qui ont accueilli l’événement avec enthousiasme. C’est toujours un peu délicat la première année, mais cela nous permet de tirer des enseignements pour les prochaines éditions ».



L’organisation d’un tel rallye demande une préparation longue et exigeante. « Dès le mois de novembre, nous repartons sur les routes pour imaginer le tracé le plus cohérent possible. Il faut tenir compte des communes partenaires, des regroupements, de la sécurité et du rythme des étapes. C’est un travail de terrain minutieux qui dure plusieurs mois», précise l’organisateur.



Cette édition anniversaire s’annonce particulièrement dense. « Nous avons introduit plusieurs nouveautés cette année, notamment cinq spéciales par jour au lieu de quatre traditionnellement, et une incursion plus marquée dans la région du Cortenais, avec la traversée de plusieurs villages. Cela permet de varier les paysages et de mettre à l’honneur d’autres territoires de Corse», continue t’il

Au total, plus de 420 équipages prendront le départ, représentant plus de 2 400 personnes au sein de la caravane du Tour.

« Chaque équipage vient avec ses mécaniciens, ses proches, parfois même des fans. Si l’on ajoute les bénévoles, les équipes médicales, la logistique, cela représente plusieurs milliers de personnes mobilisées. C’est un véritable écosystème qui se déplace à travers l’île, et forcément une formidable opportunité économique pour les territoires traversés».

Une étude menée lors d’une précédente édition avait évalué les retombées globales entre 5,5 et 6 millions d’euros. « Et encore, ce chiffre ne prend pas en compte les visiteurs qui viennent spécialement pour assister au Tour et passer quelques jours sur l’île. C’est une belle façon de prolonger la saison touristique, tout en valorisant notre patrimoine routier et nos villages».



Calvi, un moteur touristique de l’arrière-saison

Du côté de la Ville, l’adjoint au maire Didier Bicchieray se félicite d’un tel événement. « On estime qu’entre les équipages, les accompagnateurs et les spectateurs, ce sont des milliers de visiteurs qui séjournent à Calvi cette semaine. C’est une chance pour notre économie locale et notre politique d’animation, qui vise à prolonger la saison touristique».

Il rappelle que cette manifestation s’inscrit dans une dynamique globale

« Chaque mois, nous proposons un grand événement à Calvi. Après le Tour de Corse, viendront le City Trail en novembre, puis les festivités de Noël. Cela permet à nos commerçants, hôteliers et restaurateurs de travailler bien au-delà de l’été ».

Pour Calvi et la Balagne, c’est un formidable levier économique et touristique, symbole d’un territoire capable de conjuguer tradition, sport et hospitalité.



Des hôtels complets et une fréquentation record

Un constat partagé par Jean-Baptiste Ceccaldi, président de l’office de Tourisme Calvi-Balagne.

« C’est un événement qui attire et qui fédère. Les hôtels sont complets, les restaurants font le plein, et les professionnels du secteur jouent le jeu en restant ouverts. Cette première édition calvaise est une réussite totale. Elle prouve qu’en octobre, la destination reste attractive ».

L’office de tourisme note déjà une hausse nette de fréquentation sur le secteur, renforçant l’image de Calvi comme capitale dynamique de la Balagne, y compris hors saison.



Circulation et stationnement : des adaptations nécessaires

En raison du dispositif exceptionnel mis en place, la circulation sera perturbée dans plusieurs zones de la ville. Mardi 7 octobre, la circulation dans les deux sens sera très difficile entre 10h30 et 18h. Mercredi 8 octobre, des restrictions auront lieu de 6h30 à 14h dans le secteur du centre-ville.

La municipalité de Calvi invite les habitants à limiter leurs déplacements automobiles et à privilégier la marche à pied. Pour rejoindre le Village du Tour, installé à Padule, il est recommandé de se garer dans les parkings de la Pinède.



Un rendez-vous mythique qui conjugue passion, sport et attractivité à ne surtout pas manquer. Plus ses voitures mythiques, un plateau de pilotes prestigieux et un parcours traversant les plus beaux villages corses, cette edition du Tour de Corse Historique 2025 s’annonce grandiose.

