Tour de Corse Historique : l’affiche de la 25e édition dévoilée

L’affiche du 25e Tour de Corse Historique rend hommage à une voiture emblématique : la R5 Maxi Turbo de Jean Ragnotti, victorieuse il y a 40 ans, en 1985, avec Pierre Thimonier à ses côtés. Aux couleurs de Philips, cette voiture rouge et bleue symbolise l’âge d’or des Groupes B dans la discipline. Pour rappel, le 29e Tour de Corse, alors cinquième manche du Championnat du Monde des Rallyes, s’était déroulé du 2 au 4 mai 1985 avec Ajaccio comme ville de départ et d’arrivée.Après trois jours de course et 29 épreuves spéciales, Jean Ragnotti, surnommé "Jeannot l’Acrobate", s’imposait devant la Peugeot Turbo 16 (Gr B) de Bruno Saby et Jean-François Fauchille, reléguée à 12 minutes, et la Porsche (Gr B) de Bernard Béguin et Jean-Jacques Lenne, arrivée troisième à 25 minutes.

Côté insulaire, le premier pilote corse à franchir la ligne d’arrivée était Yves Loubet, cinquième au classement général, qui remportait par la même occasion le Groupe A au volant de son Alfa Romeo.