25e Tour de Corse Historique - José Andreani: "tamanta strada"

La veillée d'armes a débuté à Calvi d'où s'élancera le 6 octobre le 25e Tour de Corse Historique. Une édition marquée par le record absolu en termes de participation avec plus de 400 autos au départ répartis entre les VHC, les VHRS et les Légende. Au-delà de cette participation record c'est la qualité du plateau qui interpelle avec, véritablement, du haut voire du très haut niveau.

Avant que les très belles anciennes ne fassent revivre la légende du Tour de Corse, José Andreani, à la tête de l'organisation, a évoqué, logiquement, le chemin parcouru depuis les premières éditions et bien entendu cette version 2025.



- José Andreani 25 ans cela commence à compter ?

- Bien entendu, on va le fêter ce 25e anniversaire car cela compte quand même. Quand on regarde dans le rétroviseur la première chose qui vient à l'esprit c'est tamanta strada. On mesure tout le chemin parcouru, depuis l'entame de cette épreuve avec aujourd'hui une équipe professionnelle mais aussi beaucoup de bénévoles qui ont des compétences, qui ont la foi, qui ont envie et envie de réussir et cela n'a pas de prix. C'est très réconfortant vraiment.





- Un départ et une arrivée à Calvi, travaux du port obligent à Portivechju, vous n'êtes pas non plus en terre inconnue ?

- Loin de là, bien au contraire, Calvi n'est pas un voyage en terre inconnue, même si on est loin de nos bases. Mais on n'oublie pas le sel et dans tous les cas cela se passe mieux que prévu. Ce sera dans tous les cas une très belle édition pour cette 25e édition au départ de Calvi



- Comment expliquer le fait qu'il y ait plus de 400 autos au départ ?

- Tout d'abord, comme chaque année le Tour de Corse Historique connaît un succès grandissant en termes d'inscriptions et ce dès l'ouverture de ces dernières , mais cette année on n'a pas bloqué à 380 et de ce fait on dépasse les 400 avec, finalement, 421 autos au départ



- Le TDCH innove chaque année et les temps forts ne manqueront pas ?

- Il y a, comme lors des précédentes éditions, plusieurs temps forts avec cette année trois villes étapes nouvelles. Bien entendu en premier lieu Calvi, mais aussi Ajaccio et puis Bonifacio et là c'est inédit. Quant aux temps forts sur le rallye il y en aura un peu partout avec bien entendu Notre Dame de la Serra qui sera la troisième spéciale, mais également Lopigna - Vero qui est une spéciale mythique difficile très sélective, on aura, aussi, la descente entre le Col de la Vaccia et le pont d'Acuravu, là c'est du pilotage pur bonheur, sans oublier La Porta-Barchetta. Tous les jours il y aura des spéciales qui sont emblématiques. Elles sont toutes différentes avec des ES plus courtes, entre 12 et 15 kilomètres et d'autres plus longues, entre 25 et 30 kilomètres, avec au bout du compte 22 tronçons chronométrés



- Sans entrer dans le détail un mot sur le plateau de cette édition ?

- On a un plateau exceptionnel avec une bonne dizaine de concurrents qui peuvent prétendre à la victoire finale. Du côté des J2 on note le retour de Marc Valliccioni et pour la première fois la présence de Pascal Trojani, qui est quand même le vainqueur du Tour de Corse en 2009, donc c'est un client très sérieux et puis bien entendu le vainqueur 2024 Olivier Capanaccia sans oublier Patrick Bernardini et bien d'autres



- Il y aura aussi une implication plus importante de Renault ?

- On fêtera cette année le quarantième anniversaire de la victoire de Jean Ragnotti sur la Maxi Turbo. Dans ce cadre, le vainqueur de l'année passée sur la Porsche Julien Saunier, qui est l'ambassadeur de Renault aujourd'hui et qui a remplacé Jean Ragnotti, a voulu prendre le départ avec une Renault Turbo Maxi et Renault sera sur le TDCH pour présenter la nouvelle E qui est une voiture de compétition électrique.



- Un TDCH 2025 qui revêt un caractère particulier au niveau de l'émotion en raison de l'absence de Gérard Cesari ?

- Gérard n'est plus là. C'est quelqu'un qui était présent depuis le début. C'était le régulateur qui apaisait beaucoup de situations et il nous manque beaucoup et à beaucoup de monde.Il y aura forcément de l'émotion.