25e Tour de Corse Historique - Une 25e édition rugissante

Nous y sommes, le TDCH 2025 va offrir durant une semaine, le plus beau des spectacles celui des autos qui ont contribué à en écrire la grande histoire du Tour de Corse au fil des décennies. Une fois de plus le plateau sera très relevé avec notamment le vainqueur 2024 Julien Saunier qui sera de retour avec Renault 5 Maxi Turbo groupe B, pour commémorer la victoire de Jean Ragnotti voici quarante ans. Le vainqueur de la 24e édition aura fort à faire avec des concurrents qui auront également, la volonté de remporter le rallye à l'image de Philippe Gache et Bertrand Fassio, Jean-Baptiste Botti, Florent Jean tous quatre sur Porsche, ainsi qu'un certain Bruno Saby qui s'aligne sur une Lancia Delta et Pierre Vivier (R5). Une liste loin d'être exhaustive dans la mesure où le TDCH est une épreuve longue qui réserve, quotidiennement, son lot de surprises avec des outsiders, à l'image du Porto-Vecchiais Anthony Agostini (Ford MK2) qui au fil du rallye peuvent être plus que les troubles fêtes. Du côté des absents, Alain Oreille, déjà vainqueur de l'épreuve, et habitué des podiums, ne sera pas au départ.
J2 belle bagarre en perspective
Dans cette catégorie la lutte s'annonce très serrée avec l'escadron des M3, qui jouera le scratch, qui ne manque pas de talents, à commencer par le lauréat 2024, le Porto-Vecchiais Olivier Capanaccia. Ce dernier devra faire face à une concurrence des plus costaudes avec Tom Pieri, Christophe Casanova, Jérôme Mancini. Un trio de poursuivants auquel il convient d'ajouter un certain Pascal Trojani, vainqueur du Tour de Corse en 2009, Marc Valliccioni, Anthony Fotia, sans oublier le très expérimenté Patrick Bernardini. Difficile de faire un pronostic quant au vainqueur dans cette catégorie, et plus largement du rallye, mais une chose est plus que certaine les places sur le podium à Calvi le samedi 11 octobre vont être très disputées.
VHRS: lutte dans toutes les moyennes
Si la lutte en VHC et J2 s'annonce passionnante il en sera, sans nul doute, de même dans les différentes moyennes qui composent le VHRS. Ainsi en Moyenne Haute, le vainqueur 2024 à savoir Jean-Louis Herbeth remettra son titre en jeu et comme l'année dernière au volant d'une Porsche. Il en sera de même en Moyenne Intermédiaire où Christophe Baillet (Porsche) défendra de la même manière sa couronne, ainsi qu'en Moyenne Basse où la Mini d'Alain Arnal, primé lors de la dernière édition, fait figure de chef de file. A l'inverse en Moyenne Modérée le fauteuil de Jean Rigondet (CG) semble vacant.
Retrouvez la liste des engagés sur: https://www.tourdecorse-
historique.fr/
J2 belle bagarre en perspective
Dans cette catégorie la lutte s'annonce très serrée avec l'escadron des M3, qui jouera le scratch, qui ne manque pas de talents, à commencer par le lauréat 2024, le Porto-Vecchiais Olivier Capanaccia. Ce dernier devra faire face à une concurrence des plus costaudes avec Tom Pieri, Christophe Casanova, Jérôme Mancini. Un trio de poursuivants auquel il convient d'ajouter un certain Pascal Trojani, vainqueur du Tour de Corse en 2009, Marc Valliccioni, Anthony Fotia, sans oublier le très expérimenté Patrick Bernardini. Difficile de faire un pronostic quant au vainqueur dans cette catégorie, et plus largement du rallye, mais une chose est plus que certaine les places sur le podium à Calvi le samedi 11 octobre vont être très disputées.
VHRS: lutte dans toutes les moyennes
Si la lutte en VHC et J2 s'annonce passionnante il en sera, sans nul doute, de même dans les différentes moyennes qui composent le VHRS. Ainsi en Moyenne Haute, le vainqueur 2024 à savoir Jean-Louis Herbeth remettra son titre en jeu et comme l'année dernière au volant d'une Porsche. Il en sera de même en Moyenne Intermédiaire où Christophe Baillet (Porsche) défendra de la même manière sa couronne, ainsi qu'en Moyenne Basse où la Mini d'Alain Arnal, primé lors de la dernière édition, fait figure de chef de file. A l'inverse en Moyenne Modérée le fauteuil de Jean Rigondet (CG) semble vacant.
Retrouvez la liste des engagés sur: https://www.tourdecorse-
Le programme et les épreuves spéciales
Mardi 7 octobre : 1ere étape Calvi-Calvi
11h18 : ES1 VHC : Feliceto-Occhiatana (20,18 km)
12h11 : ES2 VHC : Petra Monetta-Noceta (10,6 km)
12h18 : ES1 VHRS/Légende : Fangu-Argentella (11n3 km)
12h46 : ES2 VHRS/Légende : Notre Dame de la Serra (15 km)
Mercredi 8 octobre : 2e étape Calvi – Ajaccio
07h18 : ES3 : Notre Dame de la Serra – Fanngu (28,5 km)
08h01 : ES4 : Galeria – Col de Palmarella (14,9 km)
09h24 : ES5 Porto-Evisa (15 km)
11h37 : ES6 : Arbori-Arro (13,6 km)
12h20 : ES7 : Lopigna-Vero (28,5 km)
Jeudi 9 octobre : 3e étape : Ajaccio – Bonifacio
07h53 : ES8 : Verghja-Stillicione (26,2 km)
09h06 : ES9 : Pila Canale-Albitreccia (14,9 km)
9h49 : ES10 : Forciolo-Olivesi (6,6 km)
10H47: ES11 : Guitera les Bains-Ciamanacce (14,6 km)
12h50 : ES12 : Col de la Vaccia-pont d’Acuravu (29,8 km)
Vendredi 10 octobre : 4e étape Bonifacio –Lucciana
09h33 : ES13 : Maison Pieraggi-Pietroso (14,8 km)
10h16 : ES14 : Veazzni-Antisanti (14,9 km)
11h39 : ES15 : Pianiccia-Chiatra (26 km)
14h12 : ES16 : Santa Lucia-Talasani- Taglio Isulacciu (14,1 km)
15h10 : ES17 : La Porta-Barchetta (29,9 km)
Samedi 11 octobre : 5e étape Lucciana-Calvi
07h53 : ES18 : Ponte Leccia-Valle di Rustinu (19,6 km)
08h36 ES19: Ponte Novu-Canavaggia (13,5 km)
09h09 : ES20 : Costa Roda-Ponte Rosso (10,6 km)
09h52 : ES21 : Castifao-Belgodere (20,6 km)
11h15 : ES22 : Cateri-Montemaggiore (6 km)
11h50 : Podium d’arrivée à Calvi.
11h18 : ES1 VHC : Feliceto-Occhiatana (20,18 km)
12h11 : ES2 VHC : Petra Monetta-Noceta (10,6 km)
12h18 : ES1 VHRS/Légende : Fangu-Argentella (11n3 km)
12h46 : ES2 VHRS/Légende : Notre Dame de la Serra (15 km)
Mercredi 8 octobre : 2e étape Calvi – Ajaccio
07h18 : ES3 : Notre Dame de la Serra – Fanngu (28,5 km)
08h01 : ES4 : Galeria – Col de Palmarella (14,9 km)
09h24 : ES5 Porto-Evisa (15 km)
11h37 : ES6 : Arbori-Arro (13,6 km)
12h20 : ES7 : Lopigna-Vero (28,5 km)
Jeudi 9 octobre : 3e étape : Ajaccio – Bonifacio
07h53 : ES8 : Verghja-Stillicione (26,2 km)
09h06 : ES9 : Pila Canale-Albitreccia (14,9 km)
9h49 : ES10 : Forciolo-Olivesi (6,6 km)
10H47: ES11 : Guitera les Bains-Ciamanacce (14,6 km)
12h50 : ES12 : Col de la Vaccia-pont d’Acuravu (29,8 km)
Vendredi 10 octobre : 4e étape Bonifacio –Lucciana
09h33 : ES13 : Maison Pieraggi-Pietroso (14,8 km)
10h16 : ES14 : Veazzni-Antisanti (14,9 km)
11h39 : ES15 : Pianiccia-Chiatra (26 km)
14h12 : ES16 : Santa Lucia-Talasani- Taglio Isulacciu (14,1 km)
15h10 : ES17 : La Porta-Barchetta (29,9 km)
Samedi 11 octobre : 5e étape Lucciana-Calvi
07h53 : ES18 : Ponte Leccia-Valle di Rustinu (19,6 km)
08h36 ES19: Ponte Novu-Canavaggia (13,5 km)
09h09 : ES20 : Costa Roda-Ponte Rosso (10,6 km)
09h52 : ES21 : Castifao-Belgodere (20,6 km)
11h15 : ES22 : Cateri-Montemaggiore (6 km)
11h50 : Podium d’arrivée à Calvi.
-
Gouvernement Lecornu : La majorité des ministres sortants reconduits, sauf Laurent Marcangeli
-
EN IMAGES- À Ajaccio, la Marie-Do fait courir plusieurs centaines de personnes pour la bonne cause
-
Incendies en Haute-Corse : plus de 380 hectares brûlés entre Saint-Florent et Oletta
-
Deux incendies et près de 200 hectares détruits entre Saint-Florent et Oletta
-
Feu de végétation à Saint-Florent : 15 hectares parcourus, la RD 81 coupée