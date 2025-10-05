25e Tour de Corse Historique - Une 25e édition rugissante

Mardi 7 octobre : 1ere étape Calvi-Calvi

11h18 : ES1 VHC : Feliceto-Occhiatana (20,18 km)

12h11 : ES2 VHC : Petra Monetta-Noceta (10,6 km)

12h18 : ES1 VHRS/Légende : Fangu-Argentella (11n3 km)

12h46 : ES2 VHRS/Légende : Notre Dame de la Serra (15 km)



Mercredi 8 octobre : 2e étape Calvi – Ajaccio

07h18 : ES3 : Notre Dame de la Serra – Fanngu (28,5 km)

08h01 : ES4 : Galeria – Col de Palmarella (14,9 km)

09h24 : ES5 Porto-Evisa (15 km)

11h37 : ES6 : Arbori-Arro (13,6 km)

12h20 : ES7 : Lopigna-Vero (28,5 km)



Jeudi 9 octobre : 3e étape : Ajaccio – Bonifacio

07h53 : ES8 : Verghja-Stillicione (26,2 km)

09h06 : ES9 : Pila Canale-Albitreccia (14,9 km)

9h49 : ES10 : Forciolo-Olivesi (6,6 km)

10H47: ES11 : Guitera les Bains-Ciamanacce (14,6 km)

12h50 : ES12 : Col de la Vaccia-pont d’Acuravu (29,8 km)



Vendredi 10 octobre : 4e étape Bonifacio –Lucciana

09h33 : ES13 : Maison Pieraggi-Pietroso (14,8 km)

10h16 : ES14 : Veazzni-Antisanti (14,9 km)

11h39 : ES15 : Pianiccia-Chiatra (26 km)

14h12 : ES16 : Santa Lucia-Talasani- Taglio Isulacciu (14,1 km)

15h10 : ES17 : La Porta-Barchetta (29,9 km)



Samedi 11 octobre : 5e étape Lucciana-Calvi

07h53 : ES18 : Ponte Leccia-Valle di Rustinu (19,6 km)

08h36 ES19: Ponte Novu-Canavaggia (13,5 km)

09h09 : ES20 : Costa Roda-Ponte Rosso (10,6 km)

09h52 : ES21 : Castifao-Belgodere (20,6 km)

11h15 : ES22 : Cateri-Montemaggiore (6 km)

11h50 : Podium d’arrivée à Calvi.