1 500 personnes entre le palais de justice et la préfecture : forte mobilisation à  Bastia 18/09/2025 Incendie d’un commerce à Sagone : « C’est l’enfer », témoigne Jean-Luc Albertini 18/09/2025 25e Tour de Corse Historique - Ils seront 429 au départ 18/09/2025 ​Journée de mobilisation : la quasi-totalité des pharmacies de Corse fermées ce jeudi 18/09/2025

GAP le Jeudi 18 Septembre 2025 à 15:16

Dans quinze jours, à partir du 4 octobre et jusqu'au 11 octobre, le 25e Tour de Corse Historique va entrer au départ de Calvi dans sa phase décisive. Pour le 40e anniversaire du succès de la Renault 5 Maxi Turbo Groupe B de Jeannot l'Acrobate, 429 autos sont sur les rangs



25e Tour de Corse Historique - Ils seront 429 au départ
Un record de participation pour le TDCH qui depuis 2001 fait revivre les grandes heures de cette épreuve mythique avec ses routes, ses pilotes et ses faits d'armes retentissants. Une véritable légende qui va renaître le 4 octobre le long des 1.000 kilomètres de cette version 2025 qui accueillera 429 autos répartis entre VHC (251) VHRS (169) et Légende (9). Un total qui représente 34 marques toujours en scène ou bien disparues. Une représentation venue de l'ensemble de la planète signe que le TDCH fait désormais partie des rendez-vous incontournables au plan international comme l'attestent les présences de nombreux médias de divers horizons. Une 25e édition qui de plus bénéficiera du soutien officiel de Renault.  


Comme lors des précédentes éditions la concurrence sera rude pour savoir qui, en VHC, succédera à un certain Julien Saunier vainqueur, pour sa première apparition l'année dernière sur le TDCH, au volant de la Porsche mais qui sera cette année au volant de R5 Maxi Turbo Groupe B, tout un symbole. Un plateau d'une rare qualité ce qui rend le petit jeu des pronostics encore plus délicat.


Une fois de plus l'organisation sera au rendez-vous pour permettre à tous les équipages de donner libre cours à leur passion. Un engagement fort rendu possible grâce à l'investissement des quelques 400 bénévoles qui œuvrent sans relâche sur le Tour de Corse Historique.
Touts les infos ainsi que la liste des engagés sont à retrouver sur le site du TDCH: https://www.tourdecorse-historique.fr




