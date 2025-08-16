Un Tour de Corse Historique 2025 record pour ses 25 ans

Pour la première fois depuis 2013, les festivités d’avant-course se tiennent à Calvi. L’accueil des équipages et le contrôle technique des 380 voitures se dérouleront au parc fermé, au parc d’assistance et dans le village de départ, accessibles gratuitement. Renault y présentera une exposition, avec boutiques et food trucks.



Lundi 6 octobre : séance de roulage à Calvi

Sur les hauteurs de Lumio, une épreuve test non chronométrée permettra aux équipages d’affiner leurs réglages, avec trois passages maximum autorisés entre 8h30 et 16h30. En soirée, briefing des pilotes, animations, concert et feu d’artifice viendront clore cette journée.



Mardi 7 octobre : étape 1 – Calvi-Calvi



VHC : 125 km | VHRS : 60 km

La première étape proposera des itinéraires distincts selon les catégories. Les VHRS et Légende emprunteront pour la première fois Notre-Dame-de-la-Serra dans le sens Sud-Nord, divisée en deux tronçons. Les VHC partiront dans le sens inverse, sur deux spéciales exigeantes de Balagne. Retour à Calvi en fin de journée.



Ordre de départ : VHC, Légende et VHRS en alternance



VHC : ES 01 Feliceto-Occhiatana (20,2 km), ES 02 Pietra Monetta-Novella (10,6 km)

VHRS / Légende : ES 01 Fango-Argentella (11,3 km), ES 02 Notre-Dame-de-la-Serra-Calvi (15 km)



​Mercredi 8 octobre : étape 2 – Calvi-Ajaccio (223 km)



La journée commencera par Notre-Dame-de-la-Serra dans son sens traditionnel, suivie d’un enchaînement jusqu’au Col de Palmarella. Après Porto, la troisième spéciale conduira les concurrents à Évisa, avant un après-midi marqué par deux spéciales et le passage du Pont d’Azzana. Arrivée à Ajaccio, où le rallye n’était plus passé depuis 2020.



Ordre de départ : Légende, VHRS, VHC



ES 03 Notre-Dame-de-la-Serra-Fango (28,5 km)

ES 04 Galéria-Col de Palmarella (14,9 km)

ES 05 Porto-Évisa (15 km)

ES 06 Arbori-Arro (13,6 km)

ES 07 Lopigna-Vero (28,6 km)



​Jeudi 9 octobre : étape 3 – Ajaccio-Bonifacio (262 km)



Une étape marquée par des références historiques, avec un départ de Verghia et le passage par Albitreccia, avant une pause à Cozzano. Le rallye rejoindra ensuite pour la première fois Bonifacio, avec une arrivée au coucher de soleil sur les falaises.



Ordre de départ : Légende, VHRS, VHC



ES 08 Verghia-Stiliccione (26,3 km)

ES 09 Pila Canale-Albitreccia (14,9 km)

ES 10 Forciolo-Olivese (6,7 km)

ES 11 Guitera les Bains-Ciamannacce (14,7 km)

ES 12 Col de la Vaccia-Pont d’Acoravo (29,9 km)



​Vendredi 10 octobre : étape 4 – Bonifacio-Lucciana (291 km)



La plus longue étape suivra la côte est jusqu’à Lucciana. Regroupement à Moriani-Plage à la mi-journée, avec des spéciales mythiques comme le Pont de l’Enfer ou la montée vers l’église de La Porta, qui ouvre la plus longue spéciale du rallye (30 km).



Ordre de départ : VHC, Légende, VHRS



ES 13 Maison Pieraggi-Pietroso (14,9 km)

ES 14 Vezzani-Antisanti (15 km)

ES 15 Pianiccia-Chiatra (26 km)

ES 16 Santa Lucia-Taglio-Isolaccio (14,1 km)

ES 17 La Porta-Barchetta (30 km)



​Samedi 11 octobre : étape 5 – Lucciana-Calvi (157 km)



Retour vers Calvi par la RT 20, avec un passage à Morosaglia, puis quatre spéciales rapprochées sans regroupement. Le dernier chrono, court mais technique, pourra encore jouer un rôle dans le classement final.





Ordre de départ : VHC, Légende, VHRS

