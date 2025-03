À table : Suppa di ceci di u ghjovi santu avec Sabine Cassel-Lanfranchi

Pour 4 personnes

Préparation: 15 min

Cuisson: 2 heures





Ingrédients

300 g de pois chiches

1 citron (jus)

3 gousses d'ail

1 feuille de laurier

4 feuilles de sauge

1 brin de romarin

150 g de lard fumé

1 ou 2 c. à soupe d’huile d’olive

1 c. à café de bicarbonate de soude

Sel, poivre du moulin





Préparation

Mettre les pois chiches à tremper pendant 3 heures dans de l'eau tiède avec le bicarbonate de soude.

Égoutter les pois chiches, les rincer à l'eau froide.

Couper le lard en dés et le mettre dans une cocotte, avec les gousses d'ail pelées, le laurier, la sauge, le romarin, du sel et du poivre.

Verser 2 litres d'eau bouillante et ajouter les pois chiches.

Faire cuire à très légère ébullition constante pendant 2 heures.

Mettre l'huile d'olive en fin de cuisson.

Rectifier l'assaisonnement.

Verser le jus du citron.

Servir aussitôt.



Idées gourmandes

~ Vous pouvez servir cette soupe dans des assiettes creuses sur des tranches de pain de campagne grillées et la parsemer de fromage râpé.

- Vous pouvez aussi la servir en soupière et détailler les tranches de pain en petits cubes et les présenter à part.