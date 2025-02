À table : Artichiòchi pieni cù prisuttu e brocciu avec Sabine Cassel-Lanfranchi

Pour 4 personnes

Préparation: 20 min

Cuisson : 45 min





Ingrédients

8 petits artichauts (poivrade)

150 g de brocciu râpé

1 œuf

100 g de jambon de pays corse

1 citron (jus)

1/2 citron non traité (zeste)

2 gousses d'ail

1 oignon

1 brin de persil plat

2 cuil. à soupe de concentré de tomate

5 cl de vin blanc sec

1 cuil. à soupe d'huile d'arachide el, poivre du moulin





Préparation



- Débarrasser les artichauts des feuilles abîmées, puis les couper au-dessus du cœur. Casser les queues à la base afin de leur donner une assise. Les mettre au fur et à mesure dans de l'eau citronnée pour éviter leur noircissement.



- Les faire blanchir 10 min dans de l'eau bouillante salée. Les égoutter, puis retirer le foin.

- Hacher le jambon et le persil. Les mettre dans un saladier avec le brocciu râpé, l'œuf battu, du poivre et du sel. Bien mélanger. Remplir les artichauts de cette farce.

- Peler les gousses d'ail et l'oignon puis les émincer.

- Dans une cocotte, faire chauffer l'huile et y faire revenir l'oignon et l'ail émincés ainsi que le zeste du demi-citron.



- Ajouter le concentré de tomate, du sel, du poivre, le vin blanc 1/2 verre d'eau et laisser réduire pendant 25 min. - Déposer les artichauts dans la sauce et laisser mijoter 20 mi environ à couvert.

• Servir aussitôt en entrée.

Bon appétit !