À table : veau au miel et aux agrumes avec Sabine Cassel-Lanfranchi

Idées gourmandes

Parsemez le rôti de menthe fraîche ciselée, de fines tranches d'orange et d'une pincée de gingembre râpé avant d'enfourner.

Si vous ne trouvez pas de vin et de miel corses, vous pouvez les remplacer par des produits du continent (muscat blanc et miel toutes fleurs).

Bon appétit !

800 g de rôti de veau (filet mignon)1 os de veau1 citron (jus)1 orange (jus)3 échalotes1 oignon1 gousse d'ail1 branche de céleri1 brin de thym1 feuille de laurier15 cl de vin blanc muscat du Cap Corse75 g de miel liquide du maquis4 cil. à soupe d'huile d'oliveSel, poivre du moulinLa veillePréparer la marinade : dans un saladier, mélanger le vin blanc, le miel, le jus de l'orange, le jus du citron, les échalotes émincées, du sel et du poivre. Y mettre le rôti à mariner toute la nuit, au frais.Le jour mêmeHacher l'oignon et écraser l'ail.Dans une cocotte, faire chauffer l'huile d'olive et y faire rissoler le rôti sur toutes ses faces, pendant 8 min.Ajouter l'os de veau et l'oignon haché, laisser blondir.Mouiller le rôti avec la marinade.Ajouter le thym, le laurier, l'ail écrasé et la branche entière de céleri.Faire cuire à feu doux pendant 30 min, à couvert. Retirer le rôti, pour éviter qu'il durcisse, et le garder au chaud.Faire réduire la sauce pendant 15 min. Ôter la branche de céleri.Découper le rôti et le présenter nappé de sauce, accompagné de pommes vapeur (charlotte) ou de riz.