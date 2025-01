À table : Falculelle di Ghjesipina avec Sabine Cassel-Lanfranchi

Les falculelle, tout le monde connaît : ce sont des petites galettes cuites sur des feuilles de châtaignier (dans la région de Corte) ou des feuilles de vigne (en Balagne), qui donnent leur arôme à la galette. Leur préparation est proche de celle du fiadone et elles sont de toutes les réceptions.



Ingrédients

(Pour 6 personnes)

250 g de farine

Un demi-sachet de levure chimique

150 g de sucre en poudre

400 g de brocciu frais

3 œufs + 1 jaune

1 cuil. à soupe d'eau-de-vie

1 citron non traité (zeste)

6 feuilles de châtaignier (ou 6 petits moules)

Huile

1 pincée de sel





Préparation Préparation: 20 min

Cuisson: 35 min

Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).

Dans un grand saladier, écraser le brocciu à la fourchette et le délayer avec les œufs entiers.

Ajouter la farine, la levure, le sucre en poudre, le zeste râpé du citron, 1 pincée de sel et l'eau-de-vie. Bien mélanger le tout.

Verser un peu de mélange sur chaque feuille de châtaignier légèrement mouillée.

Huiler la plaque du four et y déposer les feuilles de châtaignier.

Enfourner pour 35 min.

À mi-cuisson, dorer les falculelle au jaune d'œuf.

Les servir froides ou tièdes; chacun ôtera la feuille de châtaignier avant de déguster.



Bon appétit !