À table avec Sabine Cassel- Lanfranchi : sardèlle piene

Préparation: 35 min,Cuisson: 15 min





Ingrédients

16 sardines fraîches

300 g de brocciu frais

500 g de feuilles de blettes ou d'épinards

3 brins de thym

2 brins de persil plat

1 œuf

Farine

5 cuil. à soupe d'huile d'olive

Sel, poivre du moulin



Préparation

Nettoyer les feuilles de blettes ou d'épinards. Les faire cuire 2 min dans de l'eau bouillante. Les égoutter puis les hacher finement avec le persil et le thym.

Écraser le brocciu à la fourchette et l'incorporer aux épinards

Saler et poivrer, ajouter un filet d'huile d'olive, puis l'œuf. Bien mélanger le tout.

Préparer les sardines : retirer les têtes, les ouvrir, les vider, enlever l'arête centrale, les rincer et les sécher sur du papier absorbant.

Mettre sur chaque sardine ouverte 1 cuil. à soupe de farce.

Les refermer et les attacher avec de la ficelle de cuisine. Les passer dans la farine.

Dans une poêle, faire chauffer l'huile d'olive et y faire frire les sardines.



Les retirer lorsqu'elles sont bien dorées. Les égoutter sur du papier absorbant.



Servir aussitôt.

Bon appétit !