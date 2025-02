À table avec Sabine Cassel- Lanfranchi : Bastelle cù bietulle è cipolle

Pour 4 personnes

Préparation: 30 min

Dégorgeage : 1 heure

Repos de la pâte : 3 heures

Cuisson: 30 min





Ingrédients

1 botte de feuilles de blettes

200 g d'oignons

500 g de farine

1 sachet de levure chimique

150 g de brocciu frais

1 œuf

8 cuil. à soupe d'huile d'arachide

2 cuil. à soupe d'huile d'olive

60 g de raisins secs

Gros sel

Sel, poivre du moulin



Préparation

Mettre la farine dans une terrine, y faire un puits, verser l'huile d'arachide, du sel et la levure chimique. Pétrir rapidement et former une boule. Laisser reposer 3 heures à température ambiante.

Mettre à tremper les raisins secs dans un bol d'eau.

Éplucher les légumes: les couper en petits morceaux et les saupoudrer légèrement de gros sel puis les laisser dégorger 1 heure dans une passoire.

Dans un torchon propre, bien presser les légumes pour en extraire toute l'eau. Les mettre dans un saladier.

Ajouter aux légumes le brocciu coupé en petits morceaux et les raisins égouttés. Poivrer (ne pas saler) et ajouter l'huile d'olive. Mélanger.

Etaler la pâte au rouleau sur un plan de travail fariné.

Former 8 ronds dans la pâte avec un bol que l'on utilisera comme emporte-pièce.

Préchauffer le four à 210 °C (th. 7).

Déposer au centre 1 ou 2 cuil. à soupe de la farce aux légumes.

Badigeonner à l'œuf battu le pourtour des chaussons.

Replier la pâte en deux et presser fortement les bords pour que la pâte soit bien scellée.

Dorer au pinceau le dessus des chaussons au jaune d'œuf battu si besoin.

Enfourner et laisser cuire 25 à 30 min.

Servir aussitôt en entrée.



Bon appétit !