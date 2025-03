À table avec Sabine Cassel-Lanfranchi : Stufàtu

Pour 4 personnes

Préparation: 20 min

Cuisson: 2 h 15



Ingrédients

200 g de bœuf (paleron)

200 g de porc (échine ou épaule)

200 g de mouton (épaule)

150 g de prisuttu

(2 tranches - jambon cru sec corse)

1 oignon

2 gousses d'ail

1 bouquet garni

1 cuiller à soupe de coulis de tomate

25 cl de vin rouge

15 g de farine

3 cuillers à soupe d'huile d'olive

Sel, poivre du moulin



Préparation

Couper les trois viandes en morceaux.

Dans une cocotte, faire chauffer l'huile d'olive et y faire rissoler les morceaux de viande, à feu vif.

Hacher l'oignon, écraser l'ail et couper le jambon en dés

Retirer les morceaux de viande et les réserver.

Dans la même cocotte, faire revenir l'oignon, l'ail et les dés de jambon, les faire légèrement colorer.

Ajouter le coulis de tomate, 15 cl d'eau chaude.

Saler, poivrer et mouiller avec le vin rouge.

Ajouter les viandes, le bouquet garni et la farine pour épaissir.

Couvrir la cocotte et faire cuire, à feu doux, pendant 2 h environ, jusqu'à ce que la viande soit très tendre.

Servir avec des macaroni.





Idée gourmande

Parsemer ce plat de fromage râpé (brocciu vieux) et de persil haché.

Vous pouvez, si vous avez le temps, préparer le coulis de tomate vous-même