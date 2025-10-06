Salon du chocolat de Bastia : un événement gourmand qui booste l’économie

Défilés de robes chocolatées, concours, animations pour enfants… à Bastia, le Salon du chocolat revient pour sa 13e édition du 10 au 12 octobre. Trois jours durant lesquels petits et grands pourront retrouver, sur la place Saint-Nicolas, les rendez-vous qui font le succès de l’événement depuis treize ans. Au programme : démonstrations de chefs, ateliers de pâtisserie, conférences ou encore dégustations, sans oublier « un concours du meilleur chausson aux pommes », dont le gagnant participera à la finale nationale en Bretagne. Les plus petits pourront quant à eux profiter d’un espace de 1 200 m², « avec des animations gratuites comme du maquillage ou des dégustations », mais aussi deux spectacles sur la scène extérieure : L’extraordinaire voyage de Stitch et Le secret de la boîte magique.





En plus des traditionnels rendez-vous, le Salon du chocolat innove cette année avec plusieurs nouveautés, à commencer par le Pavillon des arômes, un espace où les visiteurs pourront retrouver « une dizaine d’exposants corses qui vont faire découvrir le thé, le café et le chocolat ». Pour cette 13e édition, le Salon du chocolat s’associe à un autre événement incontournable de la ville de Bastia : le Salon de l’auto. Durant trois jours, il sera possible de découvrir plus de 250 véhicules des concessionnaires du Grand Bastia. « On profite de jumeler les deux pour qu’ils prennent une ampleur importante, et ça permet aussi de donner un coup de boost au Salon de l’auto, puisque les visiteurs du Salon du chocolat vont voir toutes les voitures présentées », explique Paul Pierinelli, président du Salon du chocolat.





Un levier économique





Au-delà de sa dimension festive et gourmande, le Salon du chocolat s’impose comme un événement stratégique pour l’économie locale. « Au niveau économique, ça représente un vrai levier de développement et d’attractivité », a déclaré le maire Pierre Savelli. Avec un total de 36 000 visiteurs accueillis lors de la précédente édition, 3 millions d’euros de retombées estimées, 400 nuitées réservées, des hôtels complets et des visiteurs venus de toute la Corse, l'événement participe à dynamiser le centre-ville et à renforcer l’attractivité du territoire. « Sur 17 000 personnes interrogées l’année dernière, 1 000 arrivaient de Balagne et 2 000 d’Ajaccio. C’est un rayonnement sur toute la Corse. Les visiteurs du salon du chocolat reviennent , toujours, plus tard pour mieux découvrir Bastia », souligne le président.



Chiara Serpaggi, marraine du salon



Cette année encore, les organisateurs veulent faire de cette édition un rendez-vous incontournable, en misant sur des personnalités fortes pour attirer toujours plus de public. Invitée d’honneur et marraine de l’événement, Chiara Serpaggi, animatrice de l’émission La meilleure boulangerie de France sur M6 (suivie par plus de 700 000 abonnés sur les réseaux sociaux et regardée par plus de 6 millions de téléspectateurs), apportera une visibilité nationale au Salon. « C’est une Corse de Bocognano, on est très fiers de l’avoir avec nous », confie Paul Pierinelli. Gaël Clavière, chef pâtissier du Premier ministre, fera également le déplacement.





Deux invités de prestige, gages de notoriété pour l’événement. « C'est important d'avoir ces personnalités très connues avec nous. Cela offre au salon un rayonnement encore plus igrand que ce qu'il n'est . C'est aussi une preuve de notre sérieux puisque ces grands noms viennent à Bastia. C'est stars attirent énormément de monde et il y aura des dédicaces, des photos, des échanges avec le public. »



Organiser un tel événement reste un défi, même après treize éditions. « La première année, on nous a pris pour des fous. Mais j’avais dit qu’on allait partir pour 20 ans », sourit Paul Pierinelli. Aujourd’hui, le Salon du chocolat a pris de l’ampleur, bien au-delà des frontières de Bastia. « On a déjà ouvert notre salon au continent et à l’étranger. Des artisans corses et internationaux se rencontrent ici. » Une dynamique qui se poursuivra très vite, puisque dans 15 jours, un second Salon du chocolat est prévu au Palais des congrès d’Ajaccio.

