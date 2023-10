Salon du chocolat et des délices de Corse : C'est reparti pour trois jours à Bastia

Dès l'ouverture des portes ce matin à 10 heures, un parfum divin de chocolat fraîchement préparé a accueilli les visiteurs, les transportant instantanément dans un monde de délices. Sur un espace de 4200 mètres carrés place Saint Nicolas, plus de 200 exposants locaux et internationaux, présentent leurs créations gourmandes, allant des plus classiques aux plus audacieuses.



Au-delà de la simple dégustation, le Salon du Chocolat de Bastia offre un programme varié pour satisfaire toutes les envies. Les visiteurs peuvent assister à des conférences à des ateliers de pâtisserie, assister à des démonstrations par des chefs renommés et découvrir les subtilités de la confection du chocolat grâce à des experts passionnés. Les enfants ne sont pas en reste, avec des activités spéciales, notamment des jeux gonflables, des défilés de mode mettant en avant le thème du chocolat.