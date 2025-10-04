Bastia fond déjà pour la 13ᵉ édition du Salon du Chocolat

Bastia s’apprête à vivre un automne sucré. Du 10 au 12 octobre, la 13e édition du Salon du Chocolat s’installe au cœur de la ville. Devenu un rendez-vous économique, culturel et touristique majeur, l’événement attire chaque année plusieurs milliers de visiteurs et rassemble près de 200 exposants venus présenter leurs créations.





Une marraine de prestige

Cette année, le salon mettra à l’honneur Chiara Serpaggi. La cheffe pâtissière corse, devenue une figure reconnue de la gastronomie française et membre du jury de l’émission La meilleure boulangerie de France sur M6, incarne créativité et exigence. Présente tout au long du week-end, elle ira à la rencontre du public et valorisera l’excellence de la pâtisserie.





Un programme pour toute la famille

Le Salon du Chocolat se veut aussi une fête populaire. Ateliers pédagogiques, petit train, structures gonflables et animations interactives rythmeront ces trois journées. Deux spectacles gratuits viendront émerveiller petits et grands : L’extraordinaire voyage de Stitch et Le secret de la boîte magique de Vice-Versa. Les mascottes géantes et la présence de Stitch promettent de ravir les enfants.





Démonstrations et shows spectaculaires

Les traditionnels défilés de robes en chocolat, mis en scène par Sandy Events sur le thème Amour et chocolat, offriront un moment fort du week-end. Sur l’espace démo Cuisine Louise Verlaine, plusieurs figures de la pâtisserie viendront partager leur savoir-faire :Gaël Clavière, chef pâtissier de l’Hôtel de Matignon, Marine Escoffier, cake designer et Kevin Yafrani, chef privé.

Deux champions du monde complèteront l’affiche : Sébastien Lagrue, spécialiste de la viennoiserie, et Yannick Maurie, maître du sucre artistique.