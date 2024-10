Salon du chocolat et des délices de Corse : toujours le même succès à Bastia

Il fallait, en effet, jouer des coudes aussi bien sur la place Saint-Nicolas que sous le chapiteau où Paul Pierinelli a rassemblé tous les grands noms de la chocolaterie, de la pâtisserie ou de la boulangerie nationale pour le plus grand plaisir de tous ceux, nombreux, ayant hâte de déguster et d'emporter ce qui se fait de mieux, et de bon, dans ces divers domaines.Mais si la gourmandise a guidé bien les pas d'un nombreux public du côté de la grande esplanade bastiaise et si bien des palais se sont délectés du travail des meilleurs chocolatiers, pâtissiers, boulangers, etc., l'association du Salon du chocolat et des délices de Corse n’a pas manqué de proposer mille et une animations à destination des grands et des plus petits.Jusqu'à ce dimanche soir, la place Saint-Nicolas sera donc l'endroit où l'on pourra donner libre cours à toutes ses envies de sucreries, mais aussi l'endroit où l'on ne s'ennuie pas.