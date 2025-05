En Corse, un tiers des nouveaux bacheliers quittent l’île pour leurs études

Ils sont ainsi 35% à quitter la Corse pour aller poursuivre leurs études sur le Continent. Des départs souvent contraints par l’absence des formations souhaitées : 60% d’entre eux partent ainsi pour entrer dans une classe préparatoire aux grandes écoles. Des chiffres commentés par Rémi-François Paolini, le Recteur de l’Académie de Corse : « Cette étude a un grand mérite d’objectiver un certain nombre de données et nous aide ainsi à comprendre et à agir. La mobilité est une bonne chose en soi, mais le problème est lorsqu’elle est contrainte car cela veut dire qu’il n’y pas sur le territoire les offres recherchées. Beaucoup de choses sont en train d’être mises en place du côté de l’Université de Corse mais on voit que nous avons des améliorations à faire notamment concernant les filières de formations aux métiers d’ingénieurs. L’idée c’est de réduire des mobilités contraintes. Il nous manque aussi une classe préparatoire dans le domaine du commercial. Au niveau santé, des efforts énormes ont été fait avec notamment les 2e et 3e année de médecine mais également la mise en place du futur diplôme d’imagerie médicale en partenariat avec le lycée Fesch, et une option santé au lycée Fesch et au lycée du Fiumorbu ».



En 2022, aucune école d’ingénieurs n’était accessible via Parcoursup dans l’île, contraignant l’ensemble des étudiants de cette filière à partir. Pour les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), la situation est plus nuancée. Même si la Corse dispose d’une CPGE scientifique à Ajaccio et d’une CPGE littéraire à Bastia, six étudiants en classes préparatoires sur dix optent pour un établissement hors de la région. Un choix qui s’explique par l’absence d’une spécialité recherchée ou par l’attractivité de certaines écoles plus prestigieuses.