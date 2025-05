Corsica Cyclo GT20 : Bernard Hinault et Audrey Cordon-Ragot, deux champions pour parrainer l’édition 2025

J-1. La quatrième édition de la Corsica Cyclo GT20 s’élancera ce mercredi depuis la marine d’Erbalunga. Au programme : cinq étapes et 598 kilomètres à parcourir, dont 230 chronométrés, pour traverser Saint-Florent, l’Île-Rousse, Porto et Ghisoni. Cette année, la course prend une dimension internationale avec la présence de deux coureurs professionnels : Bernard Hinault, cinq fois vainqueur du Tour de France, et Audrey Cordon-Ragot, plusieurs fois championne de France de cyclisme sur route et sur piste.



À la veille du départ de la course, ils se sont rendus à Erbalunga, à la rencontre de certains coureurs qui prendront le départ de la Corsica Cyclo GT20. “Je viens encourager les plus de 250 personnes qui vont participer à cette course, et je viens aussi découvrir un peu plus la Corse. C’est une grande découverte pour moi, c’est la première fois que je fais une prestation comme celle-ci, avec des parties neutralisées et des parties chronométrées. J’ai regardé le parcours, il comporte quand même quelques belles difficultés. Je vais suivre la course en voiture, je pense que c’est mieux”, s’amuse Bernard Hinault.





Au milieu des sportifs venus récupérer leur dossard, Audrey Cordon-Ragot attend aussi pour récupérer le sien. Ce mercredi, elle s’élancera aux côtés de plus de 250 autres coureurs. Un nouveau défi pour celle qui a arrêté sa carrière professionnelle l’année dernière. “Je n’ai jamais eu l’occasion de venir en Corse, que ce soit en entraînement ou en stage. Je me suis contentée de descendre du côté du Ventoux, et je n'ai pas forcément été beaucoup plus loin dans le sud de la France. J'ai fait les îles de la Sicile et de la Sardaigne en course, mais c'est vrai que je n’ai pas eu l’occasion de venir en Corse, étant donné qu’elle n’a jamais accueilli de compétitions féminines. C’était une belle surprise d’être invitée et de pouvoir venir.”



Malgré son enthousiasme, elle confie être “un peu effrayée de voir ce que ça va donner sur les étapes vraiment difficiles”. “C'est un vrai challenge post carrière. Je me suis récemment mise au trail, donc j'ai beaucoup couru, mais je n'ai pas beaucoup roulé et ça se perd très vite. La quatrième étape me fait un peu peur, c'est vraiment la plus difficile, avec beaucoup de dénivelé. Je vais prendre mon temps, je ne vais pas griller les étapes, je vais essayer d'avancer jour après jour et de voir comment je me trouve. Le but, c'est de prendre du plaisir. La compétition est derrière moi, et j'ai vraiment envie de profiter du paysage et des personnes qui vont participer.”