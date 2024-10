Le Salon du Chocolat de Bastia, un rendez-vous gourmand aux retombées économiques importantes

Le Salon du Chocolat de Corse revient pour une nouvelle édition du 11 au 13 octobre 2024, sur la Place Saint-Nicolas à Bastia. Cet événement, devenu incontournable après une décennie d'existence, s'impose comme un rendez-vous clé pour les amateurs de cacao et les professionnels du secteur. L'année dernière, l'événement avait attiré près de 50 000 visiteurs, confirmant son succès auprès des insulaires et des touristes.



Lors d'une conférence de presse tenue ce lundi 7 octobre à la mairie de Bastia, le maire Pierre Savelli a exprimé sa fierté de voir cet événement s'ancrer dans la vie bastiaise. « Nous sommes très fiers de ce salon, qui est devenu une véritable vitrine et un rendez-vous clé pour les chocolatiers et artisans corses présents », a-t-il déclaré.

Le président du Salon du Chocolat de Corse, Paul Perinelli, a également partagé son enthousiasme pour cette deuxième édition. « On attend beaucoup de monde sur la place Saint-Nicolas », a-t-il affirmé. L'affluence record de l'an dernier a eu un impact direct sur l'économie locale, avec une augmentation des réservations dans les hôtels et restaurants de près de 30 %. « Cet événement dynamise le commerce local et attire des visiteurs qui, en temps normal, ne viennent pas en ville. Cet événement permet d'humaniser le centre-ville », a -t-il ajouté.

Cette année, des maîtres chocolatiers de renom, tels que Nicolas Cloiseau, Anthony Coquereau et Gaël Claviere, sont attendus à Bastia, renforçant l'attrait du salon. « On a une bonne renommée, puisqu'on a réussi à attirer des gens qui ont préféré venir au Salon du Chocolat de Bastia plutôt que d'aller au Salon du Chocolat de Paris », a souligné le président.