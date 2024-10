Le Salon du Chocolat s’installe à Bastia : trois jours de gourmandises et d’animations familiales

Bastia se prépare à accueillir le Salon du Chocolat, un événement attendu par les amateurs de douceurs et de moments en famille. Du vendredi 11 au dimanche 13 octobre, la place Saint-Nicolas deviendra un lieu de rencontre pour artisans chocolatiers, pâtissiers renommés et passionnés de gastronomie. Les visiteurs pourront s’immerger dans un univers chocolaté, où se mêleront dégustations, démonstrations et animations pour petits et grands.



Un programme riche en activités pour tous les âges

Le Salon du Chocolat de Bastia mettra particulièrement à l’honneur les enfants avec la création du “Chocoparc”, une aire de jeux gonflables accessible gratuitement tout au long des trois jours. Outre les structures de jeux, des spectacles et des ateliers de maquillage viendront animer cet espace, offrant ainsi aux plus jeunes un divertissement continu dans une ambiance festive. Le samedi 12 octobre à 16h30, un spectacle gratuit avec le personnage de Stitch, issu de l’univers Disney, transportera les enfants dans un monde féérique, avec des chansons et des surprises spécialement préparées pour eux.

Pour les amateurs de boulangerie et de pâtisserie, l’espace dédié à cet artisanat sera un point central de l’événement. Ce lieu proposera des démonstrations autour du pain et des techniques pâtissières, en présence de grands noms du métier. Parmi eux, Sébastien Lagrue, champion du monde du pain au chocolat, Yannick Maurie, expert en sucre artistique, et Mickael Azouz, champion du monde chocolatier. Deux concours viendront rythmer ces journées : le concours du chausson aux pommes artisanal, prévu pour le vendredi 11 octobre, et le concours du gâteau « Douceurs en Duo », qui se tiendra le samedi 12 octobre. Ces compétitions mettront en lumière le savoir-faire local et offriront au public des démonstrations de talent en direct.



Rencontres culinaires avec des chefs renommés

Les visiteurs auront également l’occasion d’assister à des démonstrations culinaires réalisées par des chefs de renommée internationale. Nicolas Cloiseau, meilleur ouvrier de France et chef de la Maison du Chocolat à Paris, Gaël Claviere, pâtissier en chef du Premier ministre à Matignon, et Anthony Coquereau, chef pâtissier à l’hôtel Fouquet’s de Paris, partageront leur expertise et leurs techniques autour du chocolat. Des dégustations accompagneront ces démonstrations, permettant au public d’apprécier des créations uniques et de découvrir les secrets des maîtres pâtissiers.

Pour les plus jeunes, des ateliers pâtisserie seront également organisés. Animés par la célèbre pâtissière Marine Escoffier, ces sessions permettront aux enfants de s’initier à l’art de la pâtisserie tout en s’amusant, une manière ludique de leur transmettre le goût du travail manuel et la créativité culinaire.



Défilés de mode et spectacles chocolatés

Le Salon du Chocolat de Bastia ne se limite pas aux plaisirs gustatifs. Il proposera également des spectacles visuels originaux, dont des défilés de mode qui mettront en avant des créations uniques en chocolat. Organisés par Sandy Events, ces défilés présenteront des robes en chocolat spécialement confectionnées pour l’occasion. Le public pourra assister à ces défilés tout au long du week-end, avec une première présentation prévue dès le vendredi soir, pour une mise en scène où élégance et gourmandise se rencontreront.

Pour compléter cette programmation festive, deux grands apéros-concerts viendront animer les soirées du vendredi 11 et du samedi 12 octobre. Le groupe Bande à Part assurera l’ambiance musicale du vendredi soir, tandis que le groupe Eppo prendra le relais le samedi, à partir de 19h. Ces moments musicaux offriront une atmosphère conviviale et festive, idéale pour prolonger la découverte du salon dans une ambiance détendue.



Informations pratiques

Le Salon du Chocolat de Bastia se tiendra sur la place Saint-Nicolas du 11 au 13 octobre 2024. L’entrée est fixée à 3 €, avec une gratuité pour les enfants jusqu’à 12 ans. Cet événement s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de chocolat et de gastronomie, avec une programmation variée qui saura séduire petits et grands. Un moment à ne pas manquer pour plonger dans l’univers des saveurs sucrées et découvrir les multiples facettes du chocolat dans une ambiance conviviale et familiale.