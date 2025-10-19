Premier City Trail de Lisula, une boucle urbaine solidaire au cœur de la cité paoline

Toutes les villes de Corse sont le terrain de jeu de city traillers. Toutes sauf une, qui résistait toujours et encore à l'envahisseur sportif. Mais plus pour longtemps, puisque L'ile Rousse qui faisait de la résistance va organiser dans le cadre idyllique qu'est la cité Paoline, son premier City Trail le 20 décembre 2025 à 18 heures. Une initiative portée par Ceccè Acquaviva et Eva Kran, soutenue par la mairie de L’Île-Rousse et accompagnée par E Muvre Balanine, Sport in Calvi et d’autres partenaires locaux, qui ambitionnent de mêler sport, découverte urbaine et animation du cœur de ville à l’approche des fêtes.
Cette nouvelle épreuve sportive a été présentée lors de la conférence de presse organisée ce samedi 27 septembre. Ceccè Acquaviva a pris la parole pour dévoiler le projet, les enjeux et le parcours envisagé. Il a ainsi déclaré : « Nous organisons le 20 décembre prochain, à 18 h, un trail urbain de 9 km ouvert à tous. Les inscriptions se font sur Sport Timers, dans la limite de 500 participants. Le parcours traversera l’ensemble de la ville, de la vieille ville à la ville neuve, jusqu’aux îles, pour offrir une boucle complète et variée. Avec 110 mètres de dénivelé positif, il restera accessible au plus grand nombre. L’événement est organisé en partenariat avec l’association La Marie-Do, à qui seront reversés l’intégralité des bénéfices. Eva et moi, on court depuis quelques années, on se retrouve souvent sur des trails, et puis on s’est dit, pourquoi pas… on va faire une journée à Lisula… on a été chercher de l’aide et du soutien chez E Muvre pour ici, et aussi chez Sport in Calvi, qui a une petite expérience ».
Organiser un tel événement dans la ville
« C’est l’histoire d’animer la ville à cette période-là. On voit que le trail plaît de plus en plus. Il y a beaucoup de retours positifs derrière avec des bénévoles pour l’organisation», précisant également que les bénévoles sont les bienvenus.
Concernant le tracé, Ceccè Acquaviva a souligné que le parcours détaillé n’était pas encore totalement officialisé car il restait à obtenir une autorisation écrite du Conservatoire du Littoral pour inclure l’ascension vers le phare. En l’état, le circuit proposé s’élancera de la place Paoli, traversera la ville neuve, la Marinella, l’Île de la Pietra, la vieille ville, et reviendra vers l’arrivée place Paoli via l’avenue Piccioni. Si l’accès au phare est refusé, un parcours bis est prévu.
Sur la question des inscriptions, il a affirmé.
« 500 places, pas plus… on aura la possibilité d’en rajouter 100, si vraiment on voit qu’on est vite complet. On a ouvert les inscriptions hier matin à 10h, et ce matin, on est déjà à 85 ».
Enfin, il a insisté sur l’esprit collectif derrière l’organisation : « On se donne tous la main, entre le trail de Calvi, le vélo, le trial… on est tous à peu près sur le même réservoir de bénévoles, et tout le monde joue le jeu. Le sport gagne du terrain au niveau des animations en Balagne, c’est un des moyens de cohésion sociale aussi, c’est beau à voir ».
Un engouement croissant pour le trail et le trail urbain et au-delà en Corse
Depuis plusieurs années, le trail connaît un essor considérable, et son pendant urbain, le city trail, séduit de plus en plus d’adeptes. Le concept, courir à travers les ruelles, monuments et sites remarquables d’une ville, sur un tracé volontairement mixte, pavés, escaliers, ruelles étroites, fait de cette course une belle façon de faire découvrir un territoire sous un angle sportif et touristique.
En Corse, cet engouement n’est pas anodin, l’île compte aujourd’hui plus de 20 épreuves majeures de trail plus ou moins longues chaque année, lors desquelles plusieurs milliers de personnes sillonnent les sentiers de l’île.
Ce renouvellement des événements et la multiplication des formats, ultras, trails courts, trails urbains, contribuent à démocratiser la pratique et à toucher un public plus large, y compris parmi les coureurs occasionnels ou les familles. Le City Trail de Lisula s’inscrit ainsi dans ce mouvement. Un trail accessible de 9 km, 110 m de dénivelé positif, dans un cadre urbain valorisant, et limité à 500 à 600 participants, pour préserver la qualité, la sécurité et la convivialité.
Les enjeux et retombées attendues pour l’Île-Rousse
L’organisation d’un tel événement présente plusieurs intérêts pour la commune. Une belle animation de la ville en période hivernale, la fin décembre étant une période calme entre Noël et le Nouvel An.
C’est également l’occasion de mobiliser la population locale, par un projet commun entre associations, commerces, services municipaux. Créer également des retombées économiques et touristiques en cette période festive ainsi que la valorisation du patrimoine. Si l’édition pilote est une réussite, ce City Trail pourrait devenir un rendez-vous annuel, créer de l’attente, fidéliser un public sportif local ou extérieur.
Cette première édition a toutes les chances de s’imposer comme un nouveau rendez-vous incontournable pour les amateurs de course à pied.
Cette nouvelle épreuve sportive a été présentée lors de la conférence de presse organisée ce samedi 27 septembre. Ceccè Acquaviva a pris la parole pour dévoiler le projet, les enjeux et le parcours envisagé. Il a ainsi déclaré : « Nous organisons le 20 décembre prochain, à 18 h, un trail urbain de 9 km ouvert à tous. Les inscriptions se font sur Sport Timers, dans la limite de 500 participants. Le parcours traversera l’ensemble de la ville, de la vieille ville à la ville neuve, jusqu’aux îles, pour offrir une boucle complète et variée. Avec 110 mètres de dénivelé positif, il restera accessible au plus grand nombre. L’événement est organisé en partenariat avec l’association La Marie-Do, à qui seront reversés l’intégralité des bénéfices. Eva et moi, on court depuis quelques années, on se retrouve souvent sur des trails, et puis on s’est dit, pourquoi pas… on va faire une journée à Lisula… on a été chercher de l’aide et du soutien chez E Muvre pour ici, et aussi chez Sport in Calvi, qui a une petite expérience ».
Organiser un tel événement dans la ville
« C’est l’histoire d’animer la ville à cette période-là. On voit que le trail plaît de plus en plus. Il y a beaucoup de retours positifs derrière avec des bénévoles pour l’organisation», précisant également que les bénévoles sont les bienvenus.
Concernant le tracé, Ceccè Acquaviva a souligné que le parcours détaillé n’était pas encore totalement officialisé car il restait à obtenir une autorisation écrite du Conservatoire du Littoral pour inclure l’ascension vers le phare. En l’état, le circuit proposé s’élancera de la place Paoli, traversera la ville neuve, la Marinella, l’Île de la Pietra, la vieille ville, et reviendra vers l’arrivée place Paoli via l’avenue Piccioni. Si l’accès au phare est refusé, un parcours bis est prévu.
Sur la question des inscriptions, il a affirmé.
« 500 places, pas plus… on aura la possibilité d’en rajouter 100, si vraiment on voit qu’on est vite complet. On a ouvert les inscriptions hier matin à 10h, et ce matin, on est déjà à 85 ».
Enfin, il a insisté sur l’esprit collectif derrière l’organisation : « On se donne tous la main, entre le trail de Calvi, le vélo, le trial… on est tous à peu près sur le même réservoir de bénévoles, et tout le monde joue le jeu. Le sport gagne du terrain au niveau des animations en Balagne, c’est un des moyens de cohésion sociale aussi, c’est beau à voir ».
Un engouement croissant pour le trail et le trail urbain et au-delà en Corse
Depuis plusieurs années, le trail connaît un essor considérable, et son pendant urbain, le city trail, séduit de plus en plus d’adeptes. Le concept, courir à travers les ruelles, monuments et sites remarquables d’une ville, sur un tracé volontairement mixte, pavés, escaliers, ruelles étroites, fait de cette course une belle façon de faire découvrir un territoire sous un angle sportif et touristique.
En Corse, cet engouement n’est pas anodin, l’île compte aujourd’hui plus de 20 épreuves majeures de trail plus ou moins longues chaque année, lors desquelles plusieurs milliers de personnes sillonnent les sentiers de l’île.
Ce renouvellement des événements et la multiplication des formats, ultras, trails courts, trails urbains, contribuent à démocratiser la pratique et à toucher un public plus large, y compris parmi les coureurs occasionnels ou les familles. Le City Trail de Lisula s’inscrit ainsi dans ce mouvement. Un trail accessible de 9 km, 110 m de dénivelé positif, dans un cadre urbain valorisant, et limité à 500 à 600 participants, pour préserver la qualité, la sécurité et la convivialité.
Les enjeux et retombées attendues pour l’Île-Rousse
L’organisation d’un tel événement présente plusieurs intérêts pour la commune. Une belle animation de la ville en période hivernale, la fin décembre étant une période calme entre Noël et le Nouvel An.
C’est également l’occasion de mobiliser la population locale, par un projet commun entre associations, commerces, services municipaux. Créer également des retombées économiques et touristiques en cette période festive ainsi que la valorisation du patrimoine. Si l’édition pilote est une réussite, ce City Trail pourrait devenir un rendez-vous annuel, créer de l’attente, fidéliser un public sportif local ou extérieur.
Cette première édition a toutes les chances de s’imposer comme un nouveau rendez-vous incontournable pour les amateurs de course à pied.
-
Patriotti in Lotta dénonce le maintien de la mesure “Finiada” visant Olivier Sauli
-
EN IMAGES- L'AC Ajaccio en R2 : plus de 300 supporters ont pris la mer pour Bonifacio
-
Téléthon - À vélo de Siscu à Siscu : Pari réussi pour… l'accordéoniste Armand Paoli
-
A màghjina - L’alba nantu à a Marana
-
Premiers passagers du téléporté Angelo : ce qu'ils en ont pensé