Portivechju à Corri Corri : Èmile Vendasi le plus rapide

Les plus jeunes de l'école d'athlétisme jusqu'aux benjamins ont donné le coup d'envoi de ce rendez sportif à partir de 17 heures sur des boucles situées au cœur de ville. À 19h30, place était laissée à la course des grands à partir des minimes jusqu'aux masters. Un imposant peloton où l'on comptait de nombreux marcheurs ainsi que deux joëlettes sans oublier les présences du vainqueur de Koh Lanta 2024, Thibault Belanger venu en voisin de Bonifacio, accompagné de la finaliste Charlotte Rasquin et de Sophia Mansouri. Avant le départ de l'épreuve des grands, qui s'est déroulée en présence du maire Jean-Christophe Angelini et de l'adjointe aux sports Véronique Filippi, une minute de silence a été observée à la mémoire de Pierre-Louis Giorgi tragiquement disparu à Ajaccio le 23 décembre.

Ce City Trail disputé sur une distance de 8,5 kilomètres a vu la victoire du pensionnaire de la Furmicula Emile Vendasi en 31'34, avec 46 secondes d'avance sur Mathieu Sanchez (Coureurs des Crêtes ASPVA) alors que le jeune Bastiais Walid En Neya (UCB) finissait troisième en 32'27. Du côté des féminines, la Cabiste Victoire Alzon s'est imposée facilement dans le temps de 38'28 devant Elsa Casadesus (40'25) et Ludivine Cottais (40'55).