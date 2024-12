City Trail : Ajaccio court pour Noël et pour Pierre-Louis Giorgi

Ajaccio accueillera la huitième édition du City Trail Impérial, une course devenue incontournable des festivités de Noël, ce samedi 28 décembre. Cet événement, qui mêle sport et convivialité, rassemblera 1 500 coureurs dans les rues illuminées du centre-ville, tandis que près de 10 000 spectateurs sont attendus pour encourager les participants le long du parcours.

Le départ sera donné à 19 heures depuis le quai l'Herminier, tout près du marché de Noël installé place Campinchi. Ce parcours de 9,4 kilomètres, adapté cette année en raison des travaux de réfection de la place du Diamant, serpente à travers les ruelles historiques et les artères emblématiques de la ville. « C’est un parcours qui met en valeur aussi la richesse patrimoniale de notre ville, puisqu'il passe dans des lieux remarquables. C’est une belle occasion de mettre en lumière des quartiers et le patrimoine local», explique Christophe Mondoloni, adjoint au maire chargé des animations et des festivités. Conçue en collaboration avec sept clubs d’athlétisme ajacciens, une première pour l’événement, la course s’adapte aux profils variés des coureurs.



Le City Trail Impérial, au-delà du défi sportif, s’impose comme un puissant élan fédérateur. Une majorité des inscrits, soit 70%, sont des coureurs amateurs non licenciés, tandis que les athlètes confirmés représentent 30% des participants. « Le City Trail est une course où les concurrents s’encouragent mutuellement, puisqu'il n'y a pas que des professionnels. C'est beaucoup d'entraide et le reflet de ce que devrait être notre société », poursuit l’adjoint. « L’objectif, ce n’est pas forcément la performance, mais de profiter de chaque instant et de participer à un mouvement collectif qui prône les valeurs du sport, de fraternité et de respect ».